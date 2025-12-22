La tragedia ocurrió el pasado viernes 19 de diciembre, cuando la diversión familiar en la autopista entre Buga y Buenaventura, en el Valle del Cauca, culminó en un letal accidente automovilístico. Una tractomula sin frenos impactó un carro familiar, causando la muerte de los esposos Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, como fueron identificados. Además, se sabe que sus dos hijos se salvaron de forma milagrosa.

El suceso, que ocurrió alrededor de las 3 p.m., fue captado en video y por supuesto se convirtió en viral en las redes sociales debido a su devastadora naturaleza. Un carro familiar gris, que iba detrás de una tractomula amarilla, fue arrollado por otra tractomula de color rojo. El impacto del choque fue tan violento que dejó el vehículo gris aplastado en la carretera.

El dolor vistosamente ha invadido el barrio donde vivía la familia. “No podíamos creer cuando vimos las noticias,” compartió Ana Rosa Torres, vecina del difunto matrimonio en Blu Radio.

En un giro desgarrador de los acontecimientos, segundos antes de la tragedia, los niños estuvieron a punto de correr con la misma suerte que sus padres. Uno de ellos, Julio, había bajado del carro para orinar en la cuneta. Su mamá, en un tono jovial, se despidió con un “Chao, Julio” en un video que sería la última memoria vivente de su madre.

Aunque los menores sobrevivieron al accidente y están recibiendo atención médica, también se les está brindando apoyo psicológico para procesar el trauma de la pérdida de sus padres. Mientras tanto, las autoridades se encuentran investigando las circunstancias detrás del siniestro, con indicios preliminares señalando a fallas en el sistema de frenado de la tractomula de color rojo.

A la luz de este accidente, un llamado urgente a la prudencia en las carreteras se hizo. La temporada de fin de año, fenómeno que aumenta la congestión vehicular, ha visto ya tres accidentes mortales en la región en tan solo una semana, según datos de la Policía de Tránsito.

