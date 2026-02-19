La llegada a Colombia de los ‘therian’, una subcultura que ha ganado visibilidad gracias a plataformas como TikTok, encontró un muro de críticas en la radio nacional. Néstor Morales, periodista y director del programa ‘Mañanas Blu’, lanzó una de las declaraciones más duras y polémicas que se le recuerden, cuestionando la salud mental y la inteligencia de quienes se identifican bajo esta tendencia.

Morales, conocido por no filtrar sus opiniones frente a temas disruptivos, reaccionó con incredulidad y desprecio ante la noticia de que en el país ya hay jóvenes que aseguran tener una conexión espiritual y física tan profunda con los animales que se consideran parte de una especie no humana.

Durante la emisión de su programa, Morales no ocultó su indignación: “¡Qué horror! No entiendo, ¿son enfermos mentales o son imbéciles o son desocupados?”, aseveró el periodista, sugiriendo que este comportamiento no es más que una falta de ocupación o un problema psiquiátrico.

Lejos de bajar el tono, Morales propuso una solución que muchos han tildado de extrema: “¿Por qué no los meten a todos en un zoológico y salimos de los Therian? Que se muerdan, ellos tienen derecho a sentirse como animales, ¿verdad? Yo tengo el derecho a pensar que están enfermos y que son más idiotas que el resto de los mortales”.

Incluso, el comunicador advirtió que sus palabras le traerían problemas, pero se reafirmó en su postura tildándolos de “peligro público” y pidiendo medidas de control sanitario: “Si son animales, que los metan en una jaula, que los vacunen”.

¿Qué son los ‘therian’ y por qué causan tanto revuelo?

Para entender el choque, hay que saber que la ‘therianthropy’ (Teriantropía) no es simplemente un disfraz de Halloween o un juego de rol. Los ‘therian’ son individuos que aseguran experimentar una identidad no humana. A diferencia de los ‘Furries’ (que se disfrazan por afición estética o social), los Therian sienten que su esencia, alma o psicología pertenece a un animal, como un lobo, un gato o un zorro.

