La cultura therian, en la que algunas personas aseguran sentir una conexión simbólica con animales, dio un salto fuera de las redes sociales y llegó a las aulas. En Argentina abrió Fyrulais, un espacio que se presenta como el primer centro educativo enfocado en esta tendencia y que ha generado todo tipo de reacciones en internet por su particular propuesta.

El anuncio se hizo viral luego de que circulara un folleto promocional en el que se ofrecían clases para aprender conductas asociadas al mundo animal. Entre las actividades destacan ejercicios para caminar en cuatro patas, saltar, ladrar, aullar y comunicarse mediante sonidos como gruñidos, prácticas que han despertado curiosidad y debate entre los usuarios de redes sociales.

El fenómeno therian ya venía creciendo en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde jóvenes comparten videos usando máscaras, colas y accesorios mientras imitan comportamientos de animales como perros o zorros. Con el tiempo, esas expresiones digitales pasaron a encuentros presenciales y ahora se consolidan en espacios organizados como esta escuela.

Desde la organización explican que el objetivo no es que los participantes crean ser animales, sino ofrecer un entorno para explorar una forma de identidad y expresión personal. En sus talleres también se practica el “quadrobics”, disciplina que consiste en desplazarse con manos y pies apoyados en el suelo para simular la locomoción de cuadrúpedos.

Quienes asisten aseguran que las clases combinan actividad física, dinámicas grupales y espacios de socialización con personas que comparten afinidades similares. Mientras algunos ven la iniciativa como una forma de libre expresión juvenil, otros la consideran una muestra de cómo tendencias nacidas en internet están transformando nuevas formas de identidad colectiva.

