Estuvo 27 minutos sin signos vitales claros. Los médicos lograron traerla de vuelta. Pero lo que más impactó no fue el procedimiento, sino el mensaje que dejó apenas despertó: “Es real”.

El caso ocurrió en 2018, en Estados Unidos, y con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una de esas historias virales que reabren una pregunta eterna: ¿hay algo después de la muerte?

La protagonista es Tina Hines, quien sufrió un paro cardíaco justo cuando se disponía a salir a caminar con su esposo. De un momento a otro, su corazón dejó de latir.

Mientras esperaban la ambulancia, su pareja comenzó maniobras de reanimación. En el trayecto al hospital, los paramédicos tuvieron que intervenir varias veces para mantenerla con vida. La situación fue crítica: durante casi media hora no presentó signos vitales evidentes hasta que finalmente logró ser estabilizada e intubada en un centro médico.

Cuando empezó a recuperar la conciencia, no podía hablar por el tubo de respiración. Aun así, insistió en que le pasaran papel y lápiz. Con la mano temblorosa escribió un mensaje corto que dejó perpleja a su familia: “Es real”.

Al principio nadie entendía el sentido de la frase. No parecía referirse al susto ni al procedimiento médico. La claridad llegó cuando mencionaron el cielo. Según sus allegados, ella reaccionó de inmediato, dando a entender que hablaba de lo que —según su experiencia— había visto mientras estuvo clínicamente muerta.

Tras recuperarse, Hines contó en entrevistas que durante ese tiempo experimentó una sensación de paz que describió como indescriptible. Aseguró que vio una figura que identificó como Jesucristo, con los brazos extendidos, rodeado de colores intensos y una luz brillante.

Según su versión, la experiencia no fue confusa ni fragmentada. Por el contrario, la recuerda como algo nítido y profundamente significativo. Con los años, decidió narrar lo ocurrido en un libro en el que reflexiona sobre cómo ese episodio transformó su manera de entender la vida, el miedo y la muerte.

Qué dice la ciencia que pasa después de la muerte

Los relatos como el suyo suelen catalogarse como experiencias cercanas a la muerte. Para algunas personas, son una confirmación de la existencia de una vida después del final físico.

Sin embargo, desde el ámbito científico existen otras interpretaciones. Varios especialistas señalan que, en situaciones críticas, el cerebro puede reaccionar a la falta de oxígeno con descargas de actividad que generan visiones intensas o sensaciones de calma extrema. Esas imágenes, explican, luego pueden interpretarse según las creencias de cada persona.

Pese a esas posturas, Hines mantiene firme su convicción y ha repetido en distintas ocasiones que lo que vivió fue real.

Su historia sigue circulando en redes y medios digitales, alimentando un debate que parece no agotarse. Porque cuando se trata de lo que ocurre después de la muerte, las certezas son escasas… y la curiosidad, infinita.

