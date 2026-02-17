Una hoja arrugada, con frases entrecortadas y trazos temblorosos, terminó convirtiéndose en una de las evidencias más crudas de lo que ocurría dentro del antiguo Bronx de Bogotá.

La carta, encontrada tras la intervención de las autoridades en 2016, contiene el mensaje desesperado de un hombre que aseguraba estar retenido y temía por su vida.

Durante años, lo que pasaba en ese sector fue considerado por muchos como exageraciones o relatos distorsionados por el consumo de drogas. Sin embargo, el operativo en el que participaron miles de uniformados confirmó que en ese lugar operaban estructuras criminales y dinámicas de violencia que permanecían ocultas para gran parte de la ciudad.

En medio de ese contexto apareció la misiva, escrita a mano y con dificultades de lectura. En ella, el autor suplicaba que lo sacaran con vida. Afirmaba estar tendido en el piso, en un sitio que describía como desconocido, y advertía que personas “delicadas”, según sus palabras, sospechaban que él era “sapo”.

“Por favor sáquenme con vida de aquí. Me quieren hacer daño a mí y a mi mujer […] Ojo, tendido en el piso. Hay personas delicadas arriba y piensan que yo soy sapo”, se alcanza a leer en el documento.

El hallazgo se sumó a otros testimonios estremecedores conocidos tras la intervención, como el de Óscar Rosas, chef que relató en el programa ‘Los informantes’ cómo terminó atrapado en ese entorno, hasta cocinando carne humanada, luego de haber trabajado en cocinas de hoteles y restaurantes en distintas partes del mundo.

