Una familia en Bogotá vive una tragedia por lo que pasó con Cristian Martín, un joven de 16 años que apareció muerto en el municipio de Gachancipá, saliendo de Bogotá, luego de que como todos los días había salido a su jornada de clases en la Universidad de El Bosque, en la carrera de Ciencias y Matemáticas, como informó Noticias Caracol.

Su madre, en un desgarrador relato, contó detalles a Noticias Caracol, de cómo sucedieron los hechos: “Soy la mamá, mi hijo salió esta mañana a las 4:40 como de costumbre a la Universidad de El Bosque, lo llamé, no me contestó. A las 6 lo volví a llamar y la ubicación daba en un pueblo que se llama Gachancipá, llegamos a la estación de Policía y lo encontramos en un cerro, en zona rural”.

Luego, contó que fue lo último que le dijo su hijo antes de salir a la Universidad, lo que dejó aún más consternada a los familiares: “A las 4:40 me dio un beso y me dijo ‘mami, nos vemos en la noche’, salió como lo hacía de costumbre y me dijo ‘mami, no sé si yo venga a almorzar, pero yo vengo y nunca llegó’. Empezamos a buscar y que Gachancipá, pero no entendemos por qué. Lo acabaron de encontrar”.

Por ahora, lo que se sabe es que lo que facilitó hallar al joven fue la señal de GPS de su celular, la cual marcó el municipio de Gachancipá. Se supo que fue el mejor Icfes de su colegio, era muy aplicado y no tenía amistades que pudieran señalar malos movimientos.

