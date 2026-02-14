El reconocido artista cartagenero Deberson José Ríos Caicedo, más conocido como DJ Dever, misteriosamente desaparecido con sus colaboradores Antoni García y Leonardo Rodríguez, ha reaparecido en una dramática secuencia de eventos durante la madrugada del 14 de febrero de 2026. La noticia de la reaparición del trío ha generado alivio y confusion en el sector musical y entre sus seguidores, según informó Blu Radio.

Según reportes, DJ Dever y sus acompañantes fueron vistos por última vez el martes 10 de febrero en un evento en una cabaña entre Tubará y Juan de Acosta. Posteriormente, su vehículo se encontró en Barranquilla, sin signos de violencia, tres días antes de su reaparición. El colectivo Passa Passa Sound System alertó a las autoridades y a la sociedad del cese de la comunicación con los tres individuos, desencadenando la investigación.

La secuela de los hechos es de intrigante interés. García y Rodríguez se presentaron ante una patrulla policial en la avenida Circunvalar con Cordialidad, al sur de Barranquilla, a la 1:10 a.m. del sábado 14. Los identificados como acompañantes del DJ fueron inmediatamente asistidos por los uniformados y trasladados a un centro médico para evaluación. Unas horas más tarde, a las 5:10 a.m., DJ Dever se apareció solo en el CAI Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia, Atlántico, donde fue atendido rápidamente, de acuerdo con la emisora.

La Policía Nacional, en colaboración con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), gestionó el traslado del trío al hospital. Según fuentes oficiales, “De forma articulada con el GAULA, se dispuso su traslado a un centro médico para valoración… Nuestras unidades activaron la ruta de acompañamiento, brindando protección”. Las autoridades confirmaron que estaban en óptimas condiciones de salud, sin signos de violencia, pero se sigue proporcionando acompañamiento institucional para garantizar su bienestar.

Un potencial “secuestro exprés” se ha sugerido como la causa detrás de estas circunstancias sin precedentes. En una publicación en redes sociales, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay señaló: “Al igual que nuestro amigo artista, sus dos acompañantes también están sanos y a salvo en un Centro Médico de Puerto Colombia… Listos para reencontrarse con sus familias y regresar a Cartagena”. Sin embargo, la falta de evidencia concreta significa que todas las posibilidades siguen abiertas.

