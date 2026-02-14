Córdoba vive una de las peores temporadas invernales de los últimos años, con el río Sinú desbordado y miles de familias afectadas. Las lluvias han dejado más de 120.000 personas damnificadas y un impacto que alcanza a 24 de los 30 municipios del departamento, con viviendas destruidas, cultivos arrasados y carreteras intransitables. Cerca del 80 % del territorio departamental presenta algún nivel de afectación por la emergencia.

Esta situación revive un debate que comenzó hace más de dos décadas, cuando el líder indígena Kimy Pernía Domicó advirtió sobre los riesgos ambientales y sociales asociados a la represa de Urrá I y al control artificial del río Sinú. El dirigente embera katío fue asesinado en 2001 tras encabezar la oposición al proyecto hidroeléctrico en el Alto Sinú.

Kimy Pernía nació en 1950 en el territorio embera katío, en zona rural de Tierralta y su liderazgo surgió del vínculo directo con el río, la selva y las dinámicas comunitarias. Para su pueblo, el Sinú es eje de alimentación, transporte, cultura y organización social, por lo que cualquier alteración en su cauce implica consecuencias profundas para su supervivencia.

En ese contexto, la licencia ambiental de Urrá I fue otorgada entre 1995 y 1997 sin consulta previa a las comunidades indígenas, pese a que el proyecto se ubicaba en su territorio ancestral. Aunque la obra fue presentada como solución energética y mecanismo de control de inundaciones, Pernía cuestionó la falta de estudios sólidos que respaldaran esa promesa.

En 1999, durante un seminario en la Universidad Nacional, el líder indígena expuso un documento con advertencias sobre los efectos de la represa: afectación a la subienda de peces como el bocachico, inundación de miles de hectáreas de vegetación, deterioro de humedales y aumento del riesgo de crecientes aguas abajo.

En 1998 Pernía interpuso una tutela que la Corte Constitucional falló a favor de la comunidad, ordenando frenar el llenado del embalse hasta cumplir con la consulta previa. Después del fallo, se intensificaron las amenazas y varios líderes fueron asesinados. El 2 de junio de 2001, Kimy fue retenido por paramilitares y desaparecido; años después, Salvatore Mancuso reconoció su asesinato por orden de Carlos Castaño.

Frente a la emergencia actual, el presidente Gustavo Petro pidió investigar posibles responsabilidades por la tragedia invernal y que se conoció la renuncia del presidente encargado de la Hidroeléctrica de Urrá S.A. Así, mientras Córdoba sigue bajo el agua, las advertencias de hace 25 años vuelven al centro de la discusión pública.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.