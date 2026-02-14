Un sismo de magnitud 4,1 se registró en la mañana de este sábado 14 de febrero en el departamento de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió en una fecha en la que muchas personas celebran San Valentín, jornada que, aunque no es una festividad tradicional colombiana, coincidió con el evento sísmico.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el boletín actualizado, el temblor ocurrió a las 6:21 a. m. (hora local), tuvo una profundidad de 149 kilómetros y su epicentro se ubicó en el municipio de Los Santos, zona reconocida por su alta actividad sísmica en el país. Por sus características, este tipo de sismos suele percibirse de forma leve a moderada en municipios cercanos como Bucaramanga y otras poblaciones del área metropolitana.

El SGC precisó que el evento fue reportado a través de su plataforma ‘Sismo Sentido’, herramienta en la que la ciudadanía puede informar si percibió el movimiento telúrico. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas tras el temblor.

En redes sociales como X, varios usuarios comentaron haber sentido el sismo en diferentes zonas del país. “Se sintió en Bogotá. Sabía que no estaba loco”, escribió una persona. Otro usuario relató: “amigos, yo no sé, pero siempre como que algo me dice que va a temblar. Me estaba soñando con un temblor, pero algo leve. Al instante me levanta mi alarma a las 7:00 a. m. y veo noticias y efectivamente tembló pero a las 6:20 a. m.”. También se leyeron mensajes como: “otro fuerte temblor en la mesa de los Santos”.

Lee También

El movimiento se suma a la actividad sísmica frecuente en esta región del nororiente colombiano, monitoreada de forma permanente por las autoridades geológicas del país.

¿Por qué tiembla tanto en la Mesa de los Santos (Santander)?

La actividad sísmica frecuente en la Mesa de los Santos (Santander), tiene una explicación geológica que ha sido estudiada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) desde hace años. La zona hace parte del llamado ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, un punto donde se concentra una cantidad inusual de movimientos telúricos de manera constante, según ha documentado la entidad.

De acuerdo con registros del SGC, cerca del 60 % de los sismos que ocurren en Colombia se originan en esa zona específica. Esta concentración convierte al ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’ en una de las regiones con mayor actividad sísmica del país y una de las más particulares del mundo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.