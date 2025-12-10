La actividad sísmica frecuente en la Mesa de los Santos (Santander), tiene una explicación geológica que ha sido estudiada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) desde hace años. La zona hace parte del llamado ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, un punto donde se concentra una cantidad inusual de movimientos telúricos de manera constante, según ha documentado la entidad.

Este miércoles 10 de diciembre, a las 3:27 a. m., un nuevo temblor tuvo como epicentro ese municipio cercano a Bucaramanga. El movimiento se sintió en varias regiones del país, entre ellas Bogotá y Medellín. Para los habitantes de Santander, este tipo de eventos no son ajenos, pues allí los sismos son recurrentes.

De acuerdo con registros del SGC, cerca del 60 % de los sismos que ocurren en Colombia se originan en esa zona específica. Esta concentración convierte al ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’ en una de las regiones con mayor actividad sísmica del país y una de las más particulares del mundo.

A nivel global, solo existen tres regiones de este tipo: además del ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’, están el de Vrancea (Rumania), y el de Hindu-Kush (Afganistán). Estas áreas se caracterizan por registrar sismos a profundidades intermedias y por mantener actividad constante sin estar asociadas a volcanes o procesos superficiales.

La dinámica sísmica de Colombia también está influenciada por su configuración tectónica. En el territorio convergen varias placas: la de Nazca, la Suramericana y la del Caribe. El contacto entre estas genera tensiones en el subsuelo que desencadenan sismos en buena parte del país.

Un artículo del Boletín de Geología de 2018, elaborado por investigadores de la Universidad de Pamplona, señala que la alta actividad sísmica en la zona podría estar relacionada con la colisión entre la Placa de Nazca y la Placa Caribe bajo la Placa Suramericana. Este proceso acumulado durante millones de años ha moldeado la geología de la región.

Según el SGC, las colisiones entre placas dieron origen a las tres cordilleras que atraviesan Colombia y generaron fallas y fracturas capaces de liberar grandes cantidades de energía. Por esa razón, en el ‘Nido Sísmico de Bucaramanga’ los sismos suelen ocurrir a profundidades intermedias, entre los 120 y 180 kilómetros, dentro de un rango geográfico que se ubica entre 6,5° y 7° de latitud norte y 73° y 73,5° de longitud oeste.

Colombia también hace parte del ‘Cinturón de Fuego del Pacífico’, una zona de 40.000 kilómetros de extensión donde convergen varias placas tectónicas que se hunden bajo los continentes. Esta posición geográfica aumenta la probabilidad de sismos, explicando por qué movimientos como el de este 10 de diciembre son habituales en regiones como la Mesa de los Santos.

¿En qué departamentos se sintió el temblor de hoy 10 de diciembre?

Un sismo de magnitud 5,8 se registró este miércoles 10 de diciembre a las 3:27 a.m., con epicentro en la Mesa de los Santos (Santander), según informó el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento telúrico ocurrió en una de las zonas sísmicas más activas del país y fue percibido por habitantes de diferentes regiones.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor se sintió con mayor intensidad en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Varias personas en estas zonas reportaron el evento en redes sociales, especialmente en municipios cercanos al epicentro.

El movimiento también fue percibido en ciudades principales como Bogotá y Medellín, aunque sin reportes de afectaciones graves. Las autoridades locales continúan monitoreando posibles réplicas y evaluando si el sismo generó daños en infraestructuras o viviendas.

