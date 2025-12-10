Un fuerte temblor de magnitud 5,8 sacudió al país durante la madrugada de este miércoles, a las 3:27 a. m., según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico tuvo como epicentro la Mesa de los Santos (Santander), una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia.

Tras el sobresalto inicial, muchos ciudadanos recurrieron a las redes sociales para contar cómo vivieron el evento. En plataformas como X, los usuarios describieron la manera en que el temblor interrumpió su sueño y los obligó a levantarse a esa hora de la madrugada.

Como suele ocurrir en situaciones similares, los colombianos apelaron al humor para sobrellevar el susto y las publicaciones se llenaron de memes. Las imágenes y comentarios se centraron en la sorpresa por la hora del sismo y hasta en figuras públicas como el expresidente Juan Manuel Santos:

Colombianos a las 3:30 am con el #temblor, colombianos a las 9:30 am por culpa de los buenos memes que salieron de ese #sismo: pic.twitter.com/4FidUGnxG4 — Alex Rodríguez  (@John_Rockdrgz) December 10, 2025

Yo desde mi cama viendo a los que si siguen el protocolo #Temblor 🛌 pic.twitter.com/iJFD4fgMWB — Alexa Cediel (@salexza) December 10, 2025

#Temblor en Colombia: Los Santandereanos // El resto de Colombia pic.twitter.com/PJrVZcxZg8 — Serris 🌀 (@datoatipico) December 10, 2025

¿Cuántos pueblos sintieron el temblor de hoy 10 de diciembre?

Un temblor de magnitud 5,8 se registró a las 3:27 de la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El sismo tuvo como epicentro la Mesa de los Santos, en Santander, una zona reconocida por su alta actividad sísmica.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico fue percibido en gran parte del país. Hasta ahora, el SGC ha recibido más de 4.000 reportes ciudadanos a través de sus canales de monitoreo.

Con base en esos reportes, la entidad confirmó que el temblor se sintió en al menos 480 municipios, cifra que da cuenta de la amplitud del fenómeno y de su impacto en diferentes regiones del territorio nacional.

