Desde que Registraduría Nacional del Estado Civil implementó la cédula digital —en diciembre de 2020—, los ciudadanos han podido identificarse tanto con la versión física en policarbonato como con una versión digital para dispositivos móviles.

La entidad ha aclarado que, a diferencia de la cédula tradicional con hologramas (la conocida “amarilla”), la cédula digital no tiene validez indefinida. Su vigencia está limitada a 10 años contados desde la fecha de expedición.

Esto significa que quienes obtuvieron su Cédula Digital en 2021, por ejemplo, deberían tenerla vigente hasta 2031; quienes la expidieron en 2022, hasta 2032, y así sucesivamente.

Por qué la Cédula digital debe renovarse cada 10 años

La razón principal es la seguridad y la fiabilidad del sistema de identificación. La cédula digital incorpora datos biométricos —como rostro, huellas y firma—, además de elementos de seguridad propios de un documento moderno.

Con el paso de los años, esos datos biométricos pueden cambiar: el rostro envejece, las huellas pueden alterarse, la firma puede modificarse, lo que podría afectar los sistemas de autenticación. Por ello, la Registraduría decidió que la versión digital tenga una fecha de expiración.

Además, el formato cumple con los estándares internacionales —en particular, con el estándar 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)—, que exige que los documentos personales con lectura mecánica tengan fecha de vencimiento.

Por todo eso, la cédula digital no está hecha para servir de por vida, sino que requiere una renovación periódica cada 10 años.

Cómo saber si su Cédula digital está próxima a vencer

Para verificar la vigencia de su cédula digital, puede hacer lo siguiente:

Consultar la “fecha de expedición” que aparece en el documento —ese dato determina el vencimiento (10 años después).

Ingresar a la aplicación móvil oficial Cédula Digital Colombia, en la sección de “Información del documento” o “Configuración”: allí suele aparecer la “fecha de expiración” del documento.

Si tiene dudas, puede acercarse a una sede autorizada de la Registraduría y solicitar información sobre su documento: allí pueden confirmar si sigue vigente o si ya venció.

Es recomendable revisar con anticipación —con algunos meses de antelación— para evitar sorpresas en trámites, acceso a servicios bancarios, autenticación digital u otras gestiones que requieran identificación oficial. Cuando el documento digital está vencido, deja de ser válido para esos usos.

Cómo renovar la Cédula digital: paso a paso

Para quienes deban renovar su cédula digital, este es el procedimiento informado por la Registraduría:

Dirigirse a una sede autorizada de la Registraduría que ofrezca servicio de biometría.

Hacer el pago del trámite (para 2025, el costo es de 72.450 pesos —aunque recuerde confirmar el valor actual al momento de hacer el trámite).

En la sede, se hace la captura de datos biométricos: huellas dactilares, fotografía y firma.

Se entrega la nueva versión física en policarbonato y, si se desea, se activa la versión digital mediante la aplicación móvil oficial. Para esto debe descargar (o actualizar) la app Cédula Digital Colombia.

Si usa la versión digital, asegúrese de completar la activación correctamente (revisión de requisitos técnicos de dispositivo móvil, cámara, etc.) para que el documento tenga validez cuando lo necesite.

Es importante recordar que la cédula digital no es obligatoria: muchas personas siguen usando la cédula amarilla con hologramas, la cual —según la Registraduría— no tiene fecha de vencimiento.

