El temprano despertar a causa de un temblor, despertó a más de uno en la madrugada del miércoles 10 de diciembre de 2025. Un sismo de magnitud 5,8 con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, sacudió el suingue a los colombianos, y se sintió no solo en su región sino en varias ciudades y departamentos del país incluyendo Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta y otros, según reportó el Servicio Geológico Colombiano.

(Vea también: “Me asusté mucho”: videos muestran evacuaciones en conjuntos de Bogotá por fuerte temblor)

“Se registró un evento sísimo de magnitud 5.8 y profundidad de 150 kilómetros con epicentro en Los Santos, Santander. A la hora hemos recibido más de 4.000 reportes en más de 482 municipios, especialmente en los departamentos de Santander, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá. Este sismo del día de hoy tiene como particularidad que no presenta daños en superficie, pero son ampliamente sentidos, esto ocurre porque la energía liberada se proyecta en todas las direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de su trayectoria hasta llegar a la superficie”, indicó Freddy Tovr, sismólogo del Servicio Geológico Colombiano.

La noticia del temblor circuló rápidamente por redes sociales, con videos que muestran cómo algunas personas, especialmente en Bogotá, abandonaron por precaución sus hogares y salieron a las calles a raíz del sismo. Pero, a pesar del temor inicial, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al hacer el conteo de los posibles daños junto con las autoridades locales, confirmó que no se reportaron afectaciones ni heridos.

🗣️ El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 a. m., registramos un #sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander. Este sismo tuvo una profundidad de alrededor de 150 km y fue ampliamente sentido en Colombia, especialmente en los departamentos de… pic.twitter.com/Hb4rktl6q1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 10, 2025

A nivel técnico, el informe del SGC detalló que el sismo fue claramente perceptible y generó alarma entre la poblidad, alcanzando una Intensidad Máxima Percibida de 7 en la escala de Mercalli, que sugiere un potencial daño moderado, y una Intensidad Instrumental de IV.

Además del natural susto que generan estos fenómenos naturales, emergió a la conversación algo positivo: el sistema de alerta sísmica para dispositivos Android, gestionado por Google con su sistema ‘ShakeAlert’, que basa su funcionamiento en 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores, analizar su ubicación y magnitud, y enviar alertas en tiempo real a los usuarios.

