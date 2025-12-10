Este miércoles 10 de diciembre Colombia se sacudió con un sismo de magnitud 5.8, según informó el Servicio Geológico Colombiano, que reportó el evento sísmico hacia las 03:27 a. m.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Me asusté mucho”: videos muestran evacuaciones en conjuntos de Bogotá por fuerte temblor)

Frente al movimiento telúrico se pronunció la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que llamó a la calma a los ciudadanos e indicó que inició un barrido en todo el país para determinar si se presentaron daños materiales.

“Tras el sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Los Santos, Santander, desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones. A la hora no se presentan novedades”, indicó en X la UNGRD.

Lee También

📢 Tras el sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Los Santos, Santander, desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD se realiza un barrido con las autoridades departamentales y municipales para verificar posibles afectaciones.

A la hora no se presentan novedades. Mantenemos… pic.twitter.com/EX7qO75nQ8 — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) December 10, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.