Un nuevo temblor se presentó hacia las 03:35 a. m. de este martes 2 de diciembre con epicentro en San Vicente del Caguán y una magnitud de 3.5 en la escala de Richter.
Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano esta madrugada. Hasta el momento no se reportan daños materiales del sismo que se dio a una profundidad menor a los 30 kilómetros.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-12-02, 03:35 hora local Magnitud 3.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), San Vicente del Caguán – Caquetá, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/kPGXfVw4td
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 2, 2025
¿Cómo reportar un sismo en Colombia?
La percepción de un sismo depende de factores como su magnitud, la profundidad en la que se origina y la distancia al epicentro. Cuando alguien siente un movimiento telúrico, reportarlo resulta clave, pues esa información permite estimar con rapidez los efectos iniciales del evento y ayuda a que los organismos de emergencia actúen con mayor precisión.
El Servicio Geológico Colombiano, cada vez que informa sobre un temblor en sus canales oficiales, habilita el formulario denominado ‘Sismo Sentido’. Allí, las personas que experimentaron el movimiento pueden describir cómo lo percibieron.
Estos reportes permiten identificar posibles daños, orientar a las entidades responsables de la atención y establecer la intensidad sísmica, un indicador cualitativo fundamental para comprender mejor la amenaza sísmica en el país.
