Hacia las 23:32 del viernes 28 de noviembre se presentó un temblor de magnitud 4.1 con epicentro en Los Santos (Santander), según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico se dio con una profundidad de 145 kilómetros, por lo que no fue tan perceptible, aunque es uno de los más fuertes de los últimos días.

Noticia en desarrollo…

