Hacia las 23:32 del viernes 28 de noviembre se presentó un temblor de magnitud 4.1 con epicentro en Los Santos (Santander), según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
(Vea también: Se sintió temblor en Bogotá hoy 20 de noviembre: puso a madrugar a más de uno)
De acuerdo con la entidad, el movimiento telúrico se dio con una profundidad de 145 kilómetros, por lo que no fue tan perceptible, aunque es uno de los más fuertes de los últimos días.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-11-28, 23:32 hora local Magnitud 4.1, Profundidad 145 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo #Temblor pic.twitter.com/87xernnsKg
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 29, 2025
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO