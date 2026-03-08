La copiosa votación que recibió este domingo la candidata del uribista Centro Democrático Paloma Valencia dentro de la Gran Consulta por Colombia le dio un fuerte golpe al tablero electoral pues no solo derrotó a los otros ocho precandidatos de la centro derecha con los que se midió, sino que también infligió un duro golpe a la izquierda liderada por el presidente Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda (que invitaron a no participar en ninguna consulta, y ahora tienen en frente una retadora que les puede arrebatar la presidencia), y a la extrema derecha representada por Abelardo de la Espriella, que también llamó a sus seguidores a no participar en ninguna consulta.

Sigue a PULZO en Discover

(Le interesa: “Vamos a sacar a Petro el 7 de agosto”: Vicky Dávila admitió derrota, pero dice qué viene ahora)

Valencia, con 2’424.000 votos contabilizadas el 77 % de las mesas, se impuso a Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa, a los que dejó por fuera de la carrera presidencial. Ellos ahora, de acuerdo con lo pactado, deberán trabajar por su candidatura. Si se suman los votos de todos, da un caudal que bordea los cinco millones de votos, una cantidad suficiente para instalar a Valencia de en primera vuelta y proyectarla a la segunda. Se trata del peor escenario para la izquierda, que no esperaba estos resultados en la Gran Consulta por Colombia.

Victoria política de Álvaro Uribe

Para Cepeda resultaría más fácil enfrentarse a De la Espriella en segunda vuelta porque los dos tienen algo en común: atraen o convocan a los extremos, pero resultan refractarios para el amplio espectro que representa el centro político. De hecho, en ese escenario, varias encuestas ven como ganador a Cepeda. Sin embargo, ahora emerge como su gran contrincante la senadora caucana nieta del expresidente Guillermo León Valencia, que puede ampliar su base electoral atrayendo una significativa masa del centro.

Lee También

Hay otro hecho político de innegable trascendencia. Valencia es pupila del expresidente Álvaro Uribe, acérrimo enemigo de Cepeda y del presidente Petro, lo cual comporta una derrota para los dos líderes de izquierda que no se puede dimensionar con votos. Esta victoria política de Uribe se suma al triunfo judicial en el que, hasta cuando se falle la etapa de casación, también venció a Cepeda. Después de haber sido condenado en primera instancia a doce años de cárcel por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, Uribe fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia.

Ahora, Cepeda debe enfrentar en la primera vuelta de mayo, principalmente, además de a Valencia, a Roy Barreras, que ganó la consulta de la izquierda denominada Frente por la Vida (en la que derrotó a Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda, Edison Lucio Torres y Camilo Romero). Si ninguno de los dos candidatos de izquierda se pliega al otro para llegar unificados a esa instancia decisiva, la izquierda podría entrar en un proceso de autofagia, pues entre ellos mismos se disputarán los votos. Divididos es muy difícil que aspiren a superar la primera vuelta presidencial.

Valencia (que, si quiere acercar más electores del centro, debe morigerar ideas como la de que Uribe sería su fórmula vicepresidencial, algo que para varios especialistas es inconveniente si se aspira llegar a sectores más allá del uribismo, y a todas luces inconstitucional) también le daña el caminado a De la Espriella, que preferiría enfrentarse a Cepeda. Algunos cálculos estiman que es casi inevitable que en segunda vuelta todos los votos de De la Espriella se irán con Valencia, lo cual representa otro motivo de preocupación para Cepeda.

En la misma noche de este domingo trascendió que a Juan Daniel Oviedo le ofrecieron ser la fórmula vicepresidencial de Valencia, una movida que incluso habría tenido el visto bueno del expresidente Uribe. Hasta las siete de la noche, Oviedo no se había manifestado al respecto.

El triunfo de Valencia le envía un claro mensaje al electorado. El amplio margen que obtuvo este domingo prueba que es una mejor candidata que De la Espriella para lograr un objetivo que tienen en común: derrotar el proyecto petrista. El resultado a su favor también produce un viento favorable para llevarla con seguridad y optimismo hasta la primera vuelta. Su sueño de pasar de largo para la segunda vuelta se ve asimismo realizable a la luz de lo que ocurrió en esta jornada electoral. Ahora, otros partidos que se habían abstenido de ofrecer respaldo a candidatos tendrán más claro el panorama y es probable que sientan que es momento de definir a quién apoyarán para que llegue a la Presidencia de la República.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.