Juan Daniel Oviedo se consolidó como la gran sorpresa de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, donde superó a otras figuras políticas de mayor reconocimiento en el panorama nacional.

Sigue a PULZO en Discover

Al participar en la “Gran Consulta por Colombia”, el exdirector del Dane y figura política emergente, alcanzó una votación histórica para un candidato independiente de centro, logrando captar el respaldo de más de un millón de ciudadanos. Este volumen de sufragios no solo fortalece su capital político de cara a futuras contiendas, sino que activa el mecanismo legal de reposición de gastos por votos.

De acuerdo con las cifras oficiales para las elecciones de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó el valor de reposición para las consultas presidenciales en 8.287 pesos por cada voto válido. Dado que Juan Daniel Oviedo obtuvo aproximadamente 1’254.919 votos, el cálculo bruto de su reposición asciende a una cifra cercana a los 10.400 millones de pesos.

Este monto representa un alivio financiero significativo para su movimiento “Con Toda por Colombia”, considerando que superó ampliamente el umbral del 3% requerido por la ley para acceder a estos recursos.

Lee También

Es fundamental aclarar que este dinero no se entrega como una ganancia personal para el candidato. La normativa colombiana establece que la reposición es un reembolso de los gastos efectivamente realizados y debidamente certificados durante la campaña.

Por lo tanto, Oviedo solo recibirá la suma que logre soportar mediante facturas legales, préstamos bancarios o donaciones reportadas en el aplicativo ‘Cuentas Claras’. Si los gastos invertidos fueron menores al potencial de reposición por votos, el Estado solo pagará el valor de lo gastado.

Este rubro de reposición de votos es vital para las campañas independientes, ya que permite saldar deudas adquiridas con entidades financieras o particulares.

Luego de su destacada votación, Oviedo anunció su respaldo a Paloma Valencia, ganadora de la coalición, reafirmando que su prioridad es la construcción de una propuesta técnica para el país, mientras el CNE inicia el proceso de verificación de cuentas para proceder con los pagos correspondientes en los próximos meses.

¿Cuándo son las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia?

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia representan el evento democrático más relevante del país para definir el rumbo del Ejecutivo durante el próximo cuatrienio.

De acuerdo con el calendario establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la primera vuelta presidencial se llevará a cabo el domingo 31 de mayo de 2026.

En esta jornada, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro entre los candidatos que resultaron ganadores de las consultas interpartidistas y aquellos que se inscribieron de manera independiente o por partidos políticos.

En el caso de que ninguno de los aspirantes logre obtener la mitad más uno de los votos válidos en la primera vuelta, la normativa colombiana estipula la realización de una segunda vuelta electoral.

Esta contienda definitiva entre los dos candidatos con mayor votación está programada para el domingo 21 de junio de 2026. Quien resulte vencedor en esta etapa asumirá la presidencia de la República el 7 de agosto de 2026 para el periodo constitucional que finaliza en 2030.

Es importante recordar que el proceso electoral inició formalmente con las elecciones legislativas y consultas del pasado 8 de marzo. Los votantes deben estar atentos a la inscripción de cédulas y la consulta de sus puestos de votación a través de los canales oficiales.

La transparencia de este proceso es vigilada por organismos internacionales y la Misión de Observación Electoral.

¿Quién es Juan Daniel Oviedo?

Juan Daniel Oviedo es un reconocido economista, académico y político colombiano que ha ganado notoriedad por su enfoque técnico y su estilo de comunicación directo.

Estudió Economía en la Universidad del Rosario y posteriormente obtuvo un doctorado en la misma disciplina en la Universidad de Toulouse, Francia. Su trayectoria profesional despegó a nivel nacional cuando asumió la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) entre 2018 y 2022, periodo en el que fue elogiado por modernizar la entidad y garantizar la independencia de las cifras oficiales durante la crisis sanitaria.

Tras su paso por el sector público, Oviedo decidió incursionar en la política electoral participando en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá en 2023. En dicha contienda, obtuvo la segunda votación más alta, lo que le permitió ocupar una curul en el Concejo de Bogotá bajo el Estatuto de la Oposición.

Su gestión en el cabildo se ha caracterizado por realizar un control político basado en datos y evidencia, manteniendo una postura crítica pero constructiva frente a la administración distrital actual.

Recientemente, su relevancia nacional creció tras su participación en las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, donde se consolidó como una de las figuras independientes más fuertes del país. Oviedo es visto hoy como un referente del centro político que prioriza la eficiencia administrativa sobre las ideologías tradicionales.

* Pulzo.com se escribe con Z