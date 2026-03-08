Aunque aún faltan meses, el proceso ya avanza con un calendario definido que determina cómo se conformará el tarjetón y qué nombres aparecerán en él. Más allá de los anuncios políticos, son las reglas electorales las que marcan el ritmo y el orden de esta contienda electoral en el país.

¿Quiénes ganaron las tres consultas del 8 de marzo?

El 8 de marzo se llevaron a cabo las consultas presidenciales, cada una con una tarjeta independiente organizada por bloques.

Los ganadores fueron:

Paloma Valencia.

Roy Barreras.

Claudia López.

¿Cómo quedaron las tres consultas del 8 de marzo?

El elector eligió marcando una sola opción dentro de la tarjeta correspondiente; cualquier marca adicional anuló el voto. De estas consultas salió un candidato por cada bloque, que pasó automáticamente al tarjetón de la primera vuelta.

Consulta de las Soluciones

En este bloque aparecían Claudia López y Leonardo Huerta, quienes buscaban convertirse en la carta única de su sector.

La Gran Consulta por Colombia

Fue el bloque más numeroso y diverso. Allí compitieron:

Mauricio Cárdenas.

David Luna.

Vicky Dávila.

Juan Manuel Galán.

Paloma Valencia.

Juan Carlos Pinzón.

Aníbal Gaviria.

Enrique Peñalosa.

Juan Daniel Oviedo.

Frente por la Vida

En este bloque figuraban:

Héctor Elías Pineda.

Edison Lucio Torres.

Roy Barreras.

Martha Viviana Bernal.

Daniel Quintero.

Los candidatos que irán a la primera vuelta electoral

Además de los ganadores de las consultas, el tarjetón incluirá a quienes han manifestado su intención de llegar sin pasar por ese mecanismo. En la lista actual aparecen:

Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella.

Sergio Fajardo.

Paloma Valencia.

Roy Barreras.

Claudia López.

Juan Fernando Cristo.

Luis Gilberto Murillo.

Mauricio Lizcano.

Clara López.

Daniel Palacios.

Maurice Armitage.

Santiago Botero.

Sondra Macollins.

Carlos Felipe Córdoba.

Carlos Caicedo.

Miguel Uribe Londoño.

Fechas clave que definen la contienda electoral

Primero, los resultados de las consultas del 8 de marzo definieron tres casillas del tarjetón.

Luego, el calendario electoral cerrará la inscripción de candidaturas el 13 de marzo, con un plazo adicional para modificaciones hasta el 20 de marzo.

Solo después de cumplir esa secuencia quedará oficialmente definido el tarjetón con el que los colombianos acudirán a las urnas el 31 de mayo de 2026.

