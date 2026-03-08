Paloma Valencia se convirtió en la candidata única de la centro-derecha para las elecciones presidenciales de 2026 luego de ganar la llamada Gran Consulta por Colombia. Este mecanismo fue creado por varios sectores políticos para escoger un solo aspirante que represente a esa corriente en la primera vuelta presidencial.

Con este triunfo, la dirigente del Centro Democrático asume el liderazgo de una coalición que reunió a distintas figuras del espectro conservador y de centroderecha. Durante la consulta participaron varios precandidatos que recorrieron el país presentando propuestas sobre seguridad, economía y reformas institucionales.

Según los resultados mostrados en la consulta, Paloma Valencia obtuvo 2.790.467 votos (45,84 %). En segundo lugar quedó Juan Daniel Oviedo con 1.085.884 votos (17,83 %), seguido por Juan Manuel Galán con 281.699 votos (4,62 %) y Juan Carlos Pinzón con 255.261 votos (4,19 %). En total, la consulta registró 5.044.406 votos, equivalentes al 82,87 % del escrutinio reportado.

Pinzón, quien hizo parte del Gobierno en periodos anteriores, contó qué va a hacer ahora, luego de la aplastante victoria de Paloma Valencia. En primer lugar, aseguró que va a honrar a su palabra y apoyará a la candidata del Centro Democrático.

Sin embargo, dijo que este es el fin de su carrera como político. Esto lo decidió por la promesa que también le hizo a su familia de cara a la carrera electoral que, para él, finalizó este 8 de marzo.

“De mi parte, como yo soy un hombre de palabra, hice un compromiso con mi familia. Ya van a ser unos 8 meses, cuando dudaba si volvía a Colombia y si tomaba un papel en el país o no. Y lo digo con mucha tranquilidad, que me queda la paz en mi alma y en mi corazón, estoy en paz. Mi compromiso era venir a jugarme la vida si es necesario, estuve dispuesto. Cuando Colombia necesitó un guerrero, así lo pensaba yo, he estado dispuesto a ser ese guerrero, pero ¿qué puedo hacer? Colombia tomó sus decisiones, hoy escogió otros caminos y otras personas que espero sean muy exitosas por el bien de todos, pero yo hoy pongo fin a mi vida pública, ya tuve el honor de tener todos los honores”, dijo en su discurso.

Aquí mi declaración. Saludo y felicito a @PalomaValenciaL, le deseo todos los éxitos, le pido a todas las personas que votaron por mí, que voten por Paloma. Hoy pongo fin a mi vida pública. pic.twitter.com/mi5RBCz7Th — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) March 8, 2026

