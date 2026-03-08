Roy Barreras se impuso en la consulta presidencial del ‘Frente por la Vida’ realizada este 8 de marzo y dio un giro a un escenario que, días atrás, parecía favorecer a Daniel Quintero. El exalcalde de Medellín figuraba como favorito en encuestas recientes, pero el resultado final terminó consolidando la remontada del exsenador.

Sigue a PULZO en Discover

El pulso principal de la jornada estuvo concentrado en Barreras y Quintero. Aunque ambos destacaron dentro del bloque, fue el excongresista quien logró capitalizar el respaldo en la recta definitiva y quedarse con la nominación. Con este triunfo, su nombre entra con fuerza en la baraja de la centroizquierda para las presidenciales de 2026.

Quién es Roy Barreras

Barreras, de 62 años, es médico cirujano y sociólogo. Tiene maestrías en Literatura Hispanoamericana, Sociología y Derecho Internacional, además de un Ph. D. honoris causa en Derecho.

Lee También

Antes de consolidar su carrera política, ejerció distintos oficios, entre ellos taxista y panadero. En el ámbito legislativo es autor de un centenar de leyes y participó como negociador en el proceso de paz con las Farc en La Habana.

Su recorrido institucional comenzó en 2006, cuando llegó a la Cámara de Representantes. En 2010 pasó al Senado de la República, donde permaneció hasta 2023 y ocupó la Presidencia del Congreso entre 2022 y 2023. El 7 de agosto de 2022 fue el encargado de investir como presidente a Gustavo Petro. Posteriormente asumió como embajador de Colombia ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cargo que desempeñó entre 2023 y 2025.

Quiénes eran los candidatos del ‘Frente por la Vida’

En la consulta del ‘Frente por la Vida’ participaron Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres, Roy Barreras, Martha Viviana Bernal y Daniel Quintero. Meses atrás se había planteado que la medición incluyera a Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero y Juan Fernando Cristo, pero la conformación definitiva fue diferente.

Tras este resultado, Barreras se perfila como una de las cartas de la centroizquierda para disputar la primera vuelta presidencial, donde también estará Iván Cepeda, en una contienda que empieza a tomar forma hacia 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z