En la antesala de la primera jornada electoral de este 8 de marzo, el registrador nacional, Hernán Penagos, envió un mensaje dirigido a los ciudadanos para transmitir tranquilidad sobre el desarrollo de los comicios.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, el funcionario aseguró que el país llega a este proceso con todas las condiciones necesarias para que los votantes puedan ejercer su derecho con confianza y transparencia.

Desde la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Penagos explicó que durante los últimos meses se ha adelantado un amplio trabajo logístico y técnico para garantizar el correcto funcionamiento de la jornada. Según indicó, la organización electoral ha coordinado con diferentes instituciones del Estado la preparación del material electoral, la capacitación de los jurados y la implementación de mecanismos de control.

El registrador insistió en que el sistema electoral colombiano cuenta con múltiples filtros que permiten verificar cada etapa del proceso. En ese sentido, destacó que en los puestos de votación participan jurados designados por sorteo, testigos de los partidos políticos y observadores que acompañan el desarrollo de la jornada.

Además, subrayó que el voto en Colombia mantiene un componente fundamentalmente físico, lo que representa —según dijo— una garantía adicional. Cada sufragio queda consignado en formularios oficiales y actas que posteriormente son revisadas durante el escrutinio, etapa en la que se verifican y consolidan los resultados definitivos.

Penagos también aclaró que el sistema tecnológico utilizado durante la jornada no reemplaza el conteo realizado por los jurados. Explicó que el software sirve principalmente para transmitir los datos preliminares del preconteo, mientras que el resultado oficial se determina a partir de los documentos electorales revisados por las comisiones escrutadoras.

En medio de un ambiente político marcado por debates y cuestionamientos sobre la seguridad de los procesos electorales, el registrador hizo un llamado a evitar la difusión de información falsa que pueda generar desconfianza entre los votantes. Según señaló, la transparencia depende no solo de la organización institucional, sino también del comportamiento responsable de los actores políticos y de la ciudadanía.

Finalmente, el jefe de la autoridad electoral reiteró que la jornada contará con el acompañamiento de autoridades civiles, organismos de control y fuerza pública, con el objetivo de asegurar que la votación transcurra con normalidad en todo el territorio nacional. Con este mensaje, la entidad busca reforzar la confianza en el proceso democrático en un día clave para el país.

