La Registraduría Nacional del Estado Civil lanzó una alerta urgente a los ciudadanos luego de detectar la circulación de páginas web falsas que imitan la imagen oficial de la entidad y que estarían siendo utilizadas para robar datos personales en medio de la jornada electoral.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: ¿Galán adelantó la ley seca por elecciones en Bogotá? Aclaran rumor que surgió)

Según explicó la entidad, en las últimas horas comenzaron a aparecer sitios en internet que utilizan los mismos logos, tipografía y apariencia de la página oficial, con el objetivo de engañar a los usuarios que buscan información sobre las elecciones, detalló Caracol Radio.

El riesgo, advierten las autoridades electorales, es que las personas ingresen su información personal creyendo que se trata de un portal oficial.

Lee También

De acuerdo con la alerta emitida por la Registraduría, estas páginas fraudulentas ofrecen supuestos servicios relacionados con las elecciones, como consultar si una persona fue designada como jurado de votación o verificar su puesto de votación.

El mecanismo funciona de manera sencilla: cuando los ciudadanos ingresan al sitio, se les solicita digitar su número de cédula y otros datos personales. Sin embargo, el objetivo real sería capturar esa información para fines distintos a los procesos electorales.

Lee También

La entidad explicó que los responsables de estas páginas buscan aprovechar el alto número de consultas que se hacen antes de las elecciones para engañar a los ciudadanos y recolectar datos sensibles.

Por esa razón, las autoridades hicieron un llamado a no ingresar información personal en portales que no sean oficiales.

Ante la situación, la Registraduría recordó que solo existe un portal oficial para consultar información electoral. La entidad enfatizó que la única página web autorizada para trámites, servicios y consultas sobre procesos electorales es: https://www.registraduria.gov.co/

Cualquier otro portal que ofrezca servicios similares podría tratarse de una página fraudulenta diseñada para engañar a los ciudadanos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.