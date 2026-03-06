La temperatura política en Colombia alcanza su punto máximo a menos de 48 horas de que se abran las urnas en todo el territorio nacional para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo. En este contexto de máxima tensión, el precandidato presidencial por la ‘Gran Consulta por Colombia’, David Luna, lanzó una fuerte alerta sobre presuntas irregularidades que ya se estarían presentando en las votaciones en el exterior, las cuales iniciaron el pasado lunes.

Luna calificó como un “mamarracho” la supuesta estrategia que se está implementando para sabotear el ejercicio democrático en los consulados. Según el precandidato, la denuncia surge de ciudadanos que han acudido a las urnas en diferentes partes del mundo y se han topado con barreras injustificadas para ejercer su derecho al voto.

Negativa de tarjetones: “Colombianos en el exterior nos han alertado que han pedido el tarjetón de las consultas y en algunos casos les han dicho que no hay. Solo después de insistir se los terminan entregando”, afirmó Luna, señalando una posible operación para disminuir la participación en las consultas que definirán a los candidatos presidenciales.

La táctica del "mamarracho": la denuncia más grave involucra a supuestos funcionarios del Gobierno. Según Luna, voceros estarían abordando a los votantes antes de entrar a los puestos para pedirles que marquen el tarjetón con dibujos o garabatos ("mamarrachos") con el fin de anular el voto de manera deliberada.

¿Qué se elige este 8 de marzo?

Este domingo, los colombianos no solo renovarán el Senado y la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030, sino que también podrán solicitar uno de los tres tarjetones de las consultas

Estas consultas son vitales porque de allí saldrán los nombres que competirán en la primera vuelta presidencial de mayo. Cualquier anomalía en la entrega o marcación de estos tarjetones altera directamente el equilibrio de fuerzas para la sucesión de Gustavo Petro.

Ante estas denuncias, Luna pidió a la Registraduría y a la Cancillería plenas garantías, recordando que cada voto nulo por un “mamarracho” es una oportunidad perdida para fortalecer las coaliciones que buscan llegar a la Casa de Nariño.

