Las elecciones al Congreso y las consultas internas están abiertas desde el pasado lunes en los puestos de votación de todo el mundo y en Estados Unidos hay una gran cantidad de colombianos que están asistiendo a las urnas, así como también hay muchas personas que aún hacen campaña electoral.

En medio de esta situación se presentó una situación que muchos han tildado de acoso contra Margarita Rosa de Francisco.

Oswaldo Ortiz, recordado por ser un uribista en Estados Unidos que habló de un supuesto dólar a 5.000 pesos durante la presidencia de Petro, persiguió a la actriz mientras que ella estaba caminando por las calles.

Aunque Ortiz no fue grosero, su persecución a la actriz sin ninguna aparente razón más que grabarla y preguntarle por Iván Cepeda y Petro. La grabación dura cerca de 30 segundos y se interrumpe luego de que una mujer se le acerca a Oswaldo muy emocionada y lo abraza.

Estas son las imágenes:

Este es el acosador en Miami Oswaldo Ortiz candidato del Movimiento de salvación Nacional.

Que rato tan desagradable que debió pasar @Margaritarosadf pic.twitter.com/M25lAVcZYd — 🍁Mauro picotto🍁 (@MaurizioCe5) March 6, 2026

Oswaldo Ortiz, además, se lanzó como candidato a la Cámara de Representantes de los colombianos en el exterior y ha hecho campaña para ganar votos para él y para Abelardo de la Espriella, el candidato de Salvación Nacional. Esta no es la primera vez que él se lanza a buscar un cargo de representación popular pues muchos aún recuerdan cuando se quemó en las elecciones del 2018, cuando se lanzó como candidato al Senado.

Así las cosas, Ortiz se une a los muchos uribistas que han abandonado las filas del Centro Democrático para ser parte de Salvación Nacional o apoyar a Abelardo de la Espriella, dándole la espalda al partido por el que pelearon tantos años.

