A pocos días de las elecciones de 2026 en Colombia, las redes sociales se han llenado de publicaciones engañosas que han provocado confusión entre los votantes. Varias de estas afirmaciones mezclan datos reales con información incompleta o manipulada, mientras que otras son directamente falsas. Estas son cinco de las desinformaciones que más se han compartido en internet en medio del ambiente electoral.

¿Indra opera el sistema electoral en Colombia?

En redes sociales circuló un video de la candidata al Senado Lina Garrido en el que asegura que la empresa española Indra es la encargada de operar el software de las elecciones en el país. Sin embargo, esto no es correcto. La compañía únicamente participa en la consolidación y divulgación del preconteo, es decir, en la publicación de resultados preliminares la noche de los comicios. Ese sistema no define el resultado oficial de las elecciones.

¿Abelardo de la Espriella usó imagen de campaña de Federico Gutiérrez?

Otra versión que se difundió afirma que el abogado Abelardo de la Espriella utilizó una imagen de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez sin relación real con él. En este caso la fotografía sí existe, pero fue sacada de contexto. La imagen corresponde a un evento de la campaña de Gutiérrez en 2022 al que De la Espriella asistió, intervino y en el que incluso se tomó fotos en la tarima.

¿Indra pertenece al gobierno español?

En el mismo video, Garrido también aseguró que Indra “pertenece al gobierno socialista español”. Esa afirmación es imprecisa. La empresa cotiza en la bolsa de Madrid y, aunque el Estado español tiene participación accionaria, la mayoría de sus acciones están en manos privadas. Por esa razón no se puede decir que sea una compañía del gobierno.

¿Iván Cepeda propuso que las Farc hicieran parte del Ejército?

También circuló una imagen atribuida al senador Iván Cepeda en la que supuestamente planteaba que las antiguas Farc debían integrarse al Ejército. Esa publicación es falsa. La imagen muestra señales de manipulación y en realidad provenía de una pieza diferente en la que el congresista anunciaba una denuncia penal contra Álvaro Hernán Prada y Hollman Ibáñez.

¿La Corte Constitucional hizo campaña contra el Pacto Histórico?

Otra información que se movió con fuerza fue la supuesta aparición de vallas en las que la Corte Constitucional de Colombia haría campaña en contra del Pacto Histórico. Las imágenes resultaron ser montajes. Incluso el representante a la Cámara Alejandro Toro compartió el mensaje en redes, pero posteriormente se confirmó que las vallas no existían.

La circulación de este tipo de contenidos suele aumentar en temporadas electorales y expertos recomiendan verificar la información antes de compartirla, especialmente cuando se trata de temas sensibles como el sistema electoral o las campañas políticas.

