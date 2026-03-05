La ausencia de los candidatos Roy Barreras y Daniel Quintero en un debate radial provocó molestia entre los periodistas de Blu Radio, especialmente de Ricardo Ospina, quien cuestionó que ambos prefieran enfrentarse en redes sociales en lugar de discutir cara a cara.

El episodio ocurrió durante un debate organizado por la emisora en el que estaban invitados varios aspirantes, pero dos de los nombres más visibles de la contienda decidieron cancelar su participación.

Durante la transmisión del debate, la periodista Camila Zuluaga explicó a los oyentes que los dos candidatos que lideran las mediciones del ‘Frente por la vida’ no asistirían al encuentro. “Los dos candidatos que más están marcando en las encuestas decidieron cancelar su participación, no solo en este espacio sino en otros de discusión”, señaló Zuluaga al iniciar el programa.

La periodista también destacó que, mientras evitaban el debate público, ambos protagonizaban un fuerte cruce de acusaciones en redes sociales. “A propósito, en estos momentos se están enfrentando en redes llamándose corrupto el uno al otro. Llama la atención”, agregó.

Por su parte, Ricardo Ospina cuestionó la decisión de los dos políticos de no asistir al espacio de discusión. “Lo curioso es que prefieren pelear en redes sociales que venir, ponerse el uno frente al otro para debatir… pero bueno, así es la democracia”, expresó el periodista.

A pesar de la ausencia de Barreras y Quintero, el debate sí contó con la participación de otros aspirantes que aceptaron discutir sus propuestas en vivo.

Entre los asistentes estuvieron Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal, quienes aprovecharon el espacio para exponer sus posiciones frente a distintos temas del país.

El cruce de acusaciones entre Roy Barreras y Daniel Quintero

Mientras se desarrollaba el debate radial, la confrontación entre Barreras y Quintero escalaba en otros escenarios.

En una entrevista con la revista Cambio, el exalcalde de Medellín lanzó fuertes críticas contra el exsenador. “Roy Barreras está dispuesto a ensuciarse las manos por el poder”, afirmó Quintero, quien además calificó al senador Iván Cepeda Castro de “egoísta” en medio de la discusión política dentro del progresismo.

Barreras respondió posteriormente a través de la red social X con un mensaje en el que rechazó las acusaciones y contraatacó con señalamientos de corrupción. “Me recomendaron no contestar las infamias de este personaje Quintero. Pero los lectores de medios independientes como Cambio merecen la verdad”, escribió.

El exsenador aseguró que el exalcalde enfrentaría múltiples acusaciones judiciales y que varios funcionarios de su administración estarían involucrados en procesos legales.

“Quintero tiene 43 acusaciones por corrupción y más de la mitad de su equipo de gobierno, 37 de sus funcionarios, están imputados o inhabilitados”, afirmó.

