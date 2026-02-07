Este viernes quedó despejado el panorama sobre las consultas interpartidistas que tendrán lugar el próximo 8 de marzo, junto con las elecciones legislativas, para elegir a tres candidatos con miras a la primera vuelta de las presidenciales. De las tres que se llevarán a cabo, una de la izquierda (Consulta del Frente por la Vida), una del centro (Consulta de las Soluciones) y otra de la centroderecha (Gran Consulta por Colombia), la de la izquierda resultó ser todo un parto después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), por un lado, le negara la inscripción a Iván Cepeda, el aspirante que puntea en las encuestas, y, en cambio, habilitara a Daniel Quintero, a quien la Registraduría le había negado esa posibilidad.

Para la centroderecha el procedimiento resultó más bien fácil y sólido, pese a que tiene más aspirantes de diferentes orígenes políticos (Paloma Valencia, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Mauricio Cárdenas). Algo parecido le ocurrió a la de centro (en la que solo participarán Claudia López y Leonardo Huerta, porque finalmente no se sumaron Sergio Fajardo ni Maurice Armitage, que van directo a primera vuelta). Pero la de izquierda se convirtió en un río revuelto del que aspiran a sacar ganancias como pescadores Roy Barreras y el revivido Quintero, con un altísimo costo político: una izquierda dividida, una pesadilla para el presidente Gustavo Petro.

Roy Barreras, en contravía de aspiraciones de Gustavo Petro

Después de que el CNE le negara a Iván Cepeda la posibilidad de inscribirse en la Consulta del Frente por la Vida, el candidato decidió entonces ir directo a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. En medio de esa situación, los progresistas pura sangre impulsaron la idea de dar por terminada esa consulta y que todos los sectores de izquierda cerraran filas en torno a la candidatura de Cepeda. En contravía, Barreras sostuvo la tesis de que la consulta no se debía suspender porque eso sería cederle el espacio político a la derecha. “Perder por W”, es la analogía con la que viene vendiendo su idea.

El primero que salió de la Consulta del Frente por la Vida fue el exministro Juan Fernando Cristo, para quien la decisión del CNE de negar la inscripción de Cepeda “tiene un impacto político negativo para la posibilidad de consolidar una alternativa progresista unitaria”. En consecuencia, anunció que continuará en la campaña “hasta la primera vuelta presidencial, concentrando todos sus esfuerzos con miras al 31 de mayo. Más tarde este viernes, Camilo Romero también se apartó de la consulta de la izquierda y decidió acompañar a Cepeda en su campaña. El excanciller Luis Gilberto Murillo también había anunciado que irá directo a la primera vuelta solo.

Así, la izquierda llegará dividida a la primera vuelta con seis candidatos: Cepeda, Cristo, Murillo, Clara López, Carlos Caicedo más el que triunfe en la Consulta del Frente por la Vida, que puede ser Barreras o Quintero. Se trata de un escenario impensable hace apenas unas semanas, cuando Cepeda andaba tranquilo con la seguridad de que si se presentaba a la Consulta del Frente por la Vida ganaría. La situación tampoco estaba en las cuentas del presidente Petro, líder natural del progresismo, que aspiraba a repetir la unidad de la izquierda que él consiguió en la campaña que finalmente lo llevó a la presidencia.

“Me informan que algunos precandidatos exministros del gobierno Petro han decidido irse directo a la primera vuelta. Eso sí divide a la centro-izquierda porque quiere decir que competirán con Iván [Cepeda] o conmigo en la primera [vuelta]”, advirtió Barreras este viernes al conocer las decisiones de Cristo, Romero y Murillo, viéndose además como ganador por anticipado de la consulta. “Todo lo contrario es lo que yo propongo y reafirmo: nos uniremos el 9 de marzo después derrotar a la consulta uribista y elegir nuestros senadores y llegaremos juntos a la primera vuelta”.

Roy Barreras puede quitar candidatura a Iván Cepeda

Las cuentas de Barreras serían otras y su propósito final apuntaría a arrebatarle la candidatura de la izquierda a Cepeda. Su argumento fundamental es que, si Cepeda ya se midió en la consulta de octubre pasado, en donde obtuvo 1’520.000 votos y resultó elegido como el candidato del progresismo, Barreras también tiene derecho a ser contado. El número de votos que obtuvo Cepeda sería el fiel de la balanza: si Barreras consigue una cifra superior de sufragios, eso le permitiría no solo reclamar la candidatura de la izquierda, sino exigir que Cepeda y otros se plieguen a su aspiración. En cambio, si Barreras no consigue más votos que los que obtuvo Cepeda, sería él quien se sumaría a la campaña de Cepeda.

Pero hay quienes están hilando más delgado y encuentran que, en su apuesta, Barreras saldría ganando sí o sí. La razón está en que una cosa es que Cepeda haya sacado el 1’520.000 votos en una elección atípica (la consulta del Pacto Histórico en la que Cepeda venció a la exministra de Salud Carolina Corcho) en la que participaron tres millones de personas en 20.000 mesas, y otra cosa es conseguir esa cantidad de votos en la Consulta del Frente por la Vida, que tendrá lugar en simultánea con las elecciones para el Congreso, en las que habrá unos 20 millones de electores en 100.000 mesas. En esas condiciones, Barreras podría sacar entre 1’800.000 y 2’000.000 de votos, y con eso demostrar que tiene más votos que Cepeda.

Por eso, la Consulta del Frente por la Vida resultaría un gran negocio político para Barreras porque en ninguna encuesta de las que se han publicado después de la veda ha sacado más de 1 % o 2 % de intención de voto. De ahí que se movió muy rápido para encontrar ‘contrincantes’ y echó mano de militantes de su propio partido, La Fuerza, de donde escogió a los desconocidos Martha Viviana Bernal y Héctor Elías Pineda para que se le enfrenten en la consulta. También se sumó Edison Lucio Torres. Así, no dejó morir la agonizante consulta, y después llegó Quintero, que aceptó su inclusión y le dio más oxígeno. Para Quintero, no se trata de una división de la izquierda, sino de la apertura de dos frentes, de dos alternativas.

“El presidente Petro no quiere la consulta. Quienes se inscriben en esa consulta sin Cepeda van en contravía de lo que el presidente quiere”, le dijo Gustavo Bolívar a Caracol Radio, y aseguró que el mandatario se lo había dicho el jueves por la noche. “Le dije: ‘Presidente, cuál es la línea’. Dijo: ‘Esa consulta no tiene que ir’. Pero ellos lo van a hacer y ahí es donde el presidente se va a dar cuenta de sus lealtades: quienes sí hemos estado contribuyendo a la unión, incluso deponiendo intereses personales, […] y otros que van tras su proyecto personal, y ahora con voto a 8.000 pesos [por reposición], pues obviamente les va a importar nada lo que diga el presidente, y es donde él se va a dar cuenta quiénes son los leales”.

Pero han surgido dudas sobre si efectivamente el presidente Petro está inconforme con la decisión de Barreras. Sabe que si bien Cepeda es el exponente de la línea ideológica dura del progresismo, solo cuenta con los votos de ese sector. En cambio, Barreras, como Armando Benedetti, es un operador político que puede acercar a la causa otros sectores. De hecho, el mismo Petro no hubiera ganado la presidencia con los votos de la izquierda y tuvo que hacer ‘juntanza’ (una palabra que le gusta mucho) con otros no tan de la izquierda radical.

De un momento a otro, la derecha, que en la primera vuelta presentará básicamente tres opciones (De la Espriella, Santiago Botero y el ganador de la Gran Consulta por Colombia), ahora luce más clara que la izquierda, que llegará a esa instancia con un abanico de seis opciones, cuyos nombres vale la pena repetir: Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Clara López, Carlos Caicedo y el ganador de la Consulta del Frente por la Vida. La autoría de esta nueva situación, en la que por una suerte de autofagia electoral todos buscarán ‘comerse’ los votos de todos, se le puede atribuir a Berreras, no se sabe si en una real oposición a lo que esperaba el presidente Petro: llegar unidos a esa fase determinante.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

