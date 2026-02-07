Roy Barreras sigue en medio de su campaña para las elecciones 2026. Este 7 de febrero conoció el tarjetón de las consultas interpartidistas del 8 de marzo, en las cuales participará como candidato por la coalición del ‘Frente por la vida’.

El exsenador ya alista su estrategia y planes para pasar a la primera vuelta presidencial, por lo que primero debe vencer a: Héctor Pineda, Édison Torres y Martha Bernal. De hecho, ya se ha anticipado y ha comenzado a barajar los nombres de quién sería su posible fórmula vicepresidencial, en la que apareció el nombre del presidente Gustavo Petro.

¿Qué dijo Roy barreras sobre su fórmula vicepresidencial y por qué mira a Petro?

En una atención a periodistas, el candidato del movimiento ‘Con Roy ganamos todos’ empezó a decir que sigue pensando quién será su dupla electoral. En medio de eso, una reportera le preguntó si podría ser el mandatario, a lo que él, sin titubear, aseguró que no sería mala idea, ya que lo ve como una garantía para mantener la agenda del Gobierno actual.

“Un presidente como Gustavo Petro podría ser fórmula vicepresidencial; no tiene inhabilidades ni impedimentos. Ojalá el pueblo progresista le pidiera que prestara su nombre como garantía de que el proyecto del cambio continúa”, respondió Barreras.

#POLÍTICA “Un presidente de la República, como Gustavo Petro, podría ser fórmula vicepresidencial”: Esta fue la propuesta del candidato presidencial, Roy Barreras, quien planteó que, "el actual mandatario podría aspirar a la Vicepresidencia en caso de que él gane las elecciones… pic.twitter.com/IpAu9vInV6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 7, 2026

Al otrora embajador le preguntaron por Petro, luego de dar unas características muy similares de cómo le gustaría que fuera su fórmula. Dio detalles como una relación cordial con Estados Unidos (haciendo guiños a la reciente reunión del mandatario con Donald Trump) o pedir a alguien de la Costa.

“Que le guste bailar, que tenga buena relación con Estados Unidos ahora y que le duelan los pobres”, agregó.

Las declaraciones de Barreras no fueron pasadas por alto, ya que pueden interpretarse como una estrategia para ganar votos de cara a la consulta partidista; para nadie es un secreto que el actual presidente atrae gran público de la izquierda e insinuar su participación en las elecciones de 2026 sería un motivo para miles de ciudadanos de ir a las urnas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.