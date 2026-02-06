La izquierda de Colombia se dividió a pocos meses de las elecciones presidenciales. Todo se derivó de la inhabilitación del CNE a Iván Cepeda para participar en la consulta del 8 de marzo, pues Roy Barreras anunció que quiere continuar con la contienda.

La decisión de Barreras provocó molestia en el círculo cercano de Petro, según contó Gustavo Bolívar. El excandidato a la Alcaldía de Bogotá aseguró que, con la salida de Cepeda, no debería existir una consulta de la izquierda por las divisiones que vendrían dentro del movimiento.

Bolívar explicó que para el presidente hay una gran diferencia entre una consulta con Cepeda y otra sin él. Además, calificó la decisión del CNE como una “jugada sucia”.

“Estando Cepeda, Petro sí quería que fuera muy amplia la convocatoria y que estuvieran varios candidatos, que de ahí saliera un candidato fortalecido para la primera vuelta. Con la jugada que se hicieron a Cepeda, estando por fuera, el presidente no quiere que exista esa consulta, hablé con él ayer y me dijo ‘esa consulta no tiene que ir’“, agregó.

Incluso, Bolívar dijo que no va a votar y busca que las personas no participen. “Haré campaña para que no votemos porque no está nuestro candidato. Ellos harán su campaña y tienen todo el derecho, pero el movimiento progresista tiene que saber es que son personas que están trabajando para partir el movimiento, está siendo funcionales a los candidatos de derecha. Teníamos la oportunidad de llegar unidos aprovechando que la derecha está llegando dividida, que el centro llega dividido y nosotros hubiéramos podido ganar en primera vuelta”, concluyó.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.