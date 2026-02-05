El exalcalde de Medellín Daniel Quintero ha retornado a la arena presidencial de Colombia después de un fallo histórico de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE). Con una votación avasalladora de 7 votos a favor y 1 en contra, el CNE anuló la negativa de la Registraduría Nacional y ordenó su inscripción inmediata en la consulta interpartidista del Frente por la Vida, programada para el 8 de marzo de 2026.

El litigio se desató cuando Quintero tomó parte en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025. A pesar de su retiro días antes de la votación, su nombre y foto estaban en la papeleta electoral, consiguiendo cerca del 6,15% del total de votos. El fallo del CNE voltea el panorama político.

El exalcalde, que salió del Pacto Histórico argumentando “falta de garantías”, exploró otras opciones. En diciembre de 2025, recibió el aval del Partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), y este movimiento revivió temporalmente su campaña. Sin embargo, la Registraduría insistió en su incapacidad legal y constitucional, pasando el caso al CNE.

El revés al dictamen de la Registraduría reconfigura el panorama político. A pesar de estar en el liderazgo de las encuestas de Frente por la Vida, Iván Cepeda ahora puede verse desafiado por Quintero por el liderazgo único de la izquierda.

Quintero, que se presenta como joven tecnócrata y crítico de la “vieja política” uribista, enfrenta desafíos como investigaciones por contratación en Medellín y ataques de figuras como el alcalde Federico Gutiérrez, tal como informó El Tiempo.

Es importante mencionar que si Quintero logra superar los obstáculos, podría emerger como un serio contendiente; de lo contrario, su capital político puede diluirse en el ruido electoral. En palabras de Diana Osorio, esposa de Quintero y quien había sido considerada como reemplazo: “El dilema persiste: Quintero busca trascender la política tradicional en un sistema que exige cumplir sus reglas estrictas”, según cita de Infobae.

