En su cuenta de X, el candidato publicó un video de 4 minutos en el que sostuvo que la determinación de la autoridad electoral “no tiene precedentes en el tiempo reciente”, al tiempo que aseguró que “ha violado los derechos” del Pacto Histórico, su colectividad.

Agregó que era “una decisión arbitraria, contraria al derecho, abiertamente antidemocrática” que también iba en contra de las personas que participaron en la consulta del 26 de octubre, justamente la que dejó tambaleando su participación en la jornada del próximo 8 de marzo.

Esta es la declaración del aspirante:

VOY A PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL Ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiraremos nuestra participación

en la consulta del 8 de marzo de 2026; y me inscribo

para la… pic.twitter.com/j6xBOt5eH3 — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 4, 2026

Noticia en desarrollo…

