El Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la inscripción al Pacto Histórico de su lista a la Cámara de Representantes por Bogotá en la tarde del miércoles 4 de febrero de 2026. La decisión se suma a una medida similar adoptada días atrás en el Valle del Cauca y deja al partido contra las cuerdas a pocos meses de las elecciones.

La determinación del órgano electoral no llegó sola. Con este fallo, el CNE también dejó por fuera de la consulta del Frente por la Vida, programada para el domingo 8 de marzo, al senador Iván Cepeda Castro, una de las figuras más visibles del petrismo. El panorama, así, se complica para el bloque de gobierno.

En su argumentación, el CNE sostuvo que el Pacto Histórico, en alianza con Colombia Humana, superó el 15 % de los votos válidos en las elecciones legislativas de 2022. Ese dato fue clave para la decisión, pues la interpretación constitucional vigente establece que los partidos o movimientos que sobrepasen ese umbral no pueden conformar coaliciones para inscribir listas conjuntas en la siguiente contienda electoral, en este caso la de 2026.

Bajo ese criterio jurídico, el organismo concluyó que la alianza entre el Pacto Histórico y Colombia Humana no cumple con los requisitos legales para competir como coalición en varias circunscripciones, incluida Bogotá. El mismo razonamiento ya había sido aplicado en el Valle del Cauca, donde el movimiento oficialista obtuvo cerca del 26 % de los votos válidos en 2022, porcentaje que excede ampliamente el límite permitido.

Antes de que se conociera la revocatoria, la lista a la Cámara por Bogotá había sido definida en su mayoría mediante una consulta interna celebrada el 26 de octubre de 2025. Esa nómina estaba encabezada por la actual representante María Fernanda Carrascal y contaba con nombres reconocidos dentro del sector, como Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, y los también congresistas María del Mar Pizarro y Gabriel Becerra.

Petro reacciona a decisión del CNE

A través de su cuenta de X, el presidente calificó la decisión como un “golpe electoral”, agregando que se trata de un “golpe a profundidad contra la constitución y la democracia”.

En otro trino, el mandatario llamó a iniciar acciones legales: “Estamos ante un golpe del CNE ante el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Le pido a los juristas de Colombia iniciar la acción de tutela para restablecer la Constitución y la Convención americana”.

Así lo dijo también el primer mandatario en su intervención ante la sesión parlamentaria de la OEA. “Hoy las mayorías que dominan el poder electoral en Colombia están impidiendo que mis fuerzas puedan inscribir listas, otra vez lo mismo”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Simplemente que el CNE no permita inscribir las listas del Pacto Histórico, siendo fundamentales para cosntituir las mayorías de la Camara de Representantes es un golpe a profundidad contra la constitución y la democracia. Estamos ante un golpe electoral https://t.co/al9UMDDOrB — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 4, 2026

