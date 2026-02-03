Las reacciones en Estados Unidos a la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, no se hicieron esperar. El senador republicano Bernie Moreno se refirió al encuentro y dejó claros varios mensajes sobre el futuro de la relación bilateral y el panorama político colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

Moreno aseguró que Washington mantiene disposición para trabajar con el actual Gobierno colombiano, aunque subrayó que el tiempo de la administración Petro entra en su recta final. “Esperamos colaborar con la administración de Petro durante sus últimos meses de mandato”, afirmó el senador, marcando el tono de una relación que, según dijo, estará acompañada de una vigilancia cercana a los procesos democráticos del país.

(Vea también: “Déjame hablar, hermano”: Petro tuvo duro cruce en rueda de prensa sobre reunión con Trump)

En ese sentido, el legislador puso especial énfasis en las próximas elecciones en Colombia y en la responsabilidad del Gobierno de garantizar condiciones democráticas. “Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo unas elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio”, señaló Moreno, al advertir que el proceso electoral será observado de cerca desde Washington.

Lee También

“Estados Unidos estará observando atentamente”, insistió el senador, quien agregó que confía en que el próximo jefe de Estado colombiano mantenga y profundice los lazos bilaterales. “Tengo la esperanza de que el próximo presidente de Colombia aprovechará lo que hemos hecho y llevará la relación a nuevas cotas”, puntualizó.

I was honored to join President Trump, Vice President JD Vance, and Secretary of State Marco Rubio in the Oval Office today. President Trump pledged to be a peacemaker and a unifier when he took office just over one year ago. He has delivered, and continues to deliver, on that… pic.twitter.com/Uj8uXlOTfq — Bernie Moreno (@berniemoreno) February 3, 2026

Bernie Moreno halaga a Trump por reunión con Petro

El pronunciamiento de Moreno también incluyó una valoración positiva del rol que ha asumido Trump en política exterior desde su regreso al poder. Según el senador, el mandatario estadounidense ha buscado posicionarse como un actor de consenso en la región. “El presidente Trump se comprometió a ser un pacificador y unificador al asumir el cargo hace poco más de un año. Ha cumplido y sigue cumpliendo esa promesa”, afirmó.

Moreno destacó que Trump “dio la bienvenida al presidente Petro a la Casa Blanca” y dejó claro que Estados Unidos mantiene su compromiso con la estabilidad regional. En ese contexto, remarcó que Washington está dispuesto a sostener un “diálogo significativo y respetuoso con cualquiera que busque colaborar con Estados Unidos para promover nuestros intereses mutuos”.

(Vea también: Petro respondió por supuestos dineros de ‘Pipe Tuluá’: “Si yo quisiera, estaría lleno de billete”)

Entre esos intereses, el senador mencionó la lucha contra el narcotráfico como una prioridad compartida. “Eliminar el flagelo del narcotráfico es una prioridad en esa agenda, como debería serlo para todas las naciones libres del mundo”, afirmó.

Lee También

Finalmente, Moreno sostuvo que, pese a los desafíos pendientes, el encuentro entre Petro y Trump representa un avance. “Aún queda mucho por hacer, pero hoy se dio un paso en la dirección correcta”, concluyó, al recordar que Colombia “ha sido, y puede volver a ser, nuestro gran aliado y socio estratégico” en la región.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.