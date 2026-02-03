Donald Trump reconoció que con el mandatario colombiano no eran los mejores amigos. Sin embargo, exaltó el buen ambiente de la reunión y lo que puede venir para esta relación, de la que dependen ambos países, para el futuro cercano.

“Él (Petro) y yo no éramos los mejores amigos, pero no me ofendió porque nunca lo conocí. No lo conocía en lo absoluto, nos llevábamos muy bien, y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en otras cosas, incluidas sanciones”, explicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en rueda de prensa.

Además, dijo que ambos mandatarios se comprometieron a trabajar conjuntamente en la lucha contra el narcotráfico.

Gustavo Petro, por su parte, aseguró en entrevista con Caracol Radio que Trump expresó su disposición para revisar las sanciones y que, por ejemplo, Ecopetrol pueda tener relaciones comerciales con la venezolana PDVSA.

El jefe de Estado colombiano además, calificó de “positiva” su primera reunión con su homólogo en la Casa Blanca.

“La impresión que tengo de una reciente reunión, de hace apenas unas horas, es positiva, en primerísimo lugar”, declaró Petro en rueda de prensa tras el encuentro.

Trump aceptó mediar en la disputa arancelaria entre Colombia y Ecuador, situación que había revelado previamente Petro.

Con AFP.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.