El presidente Gustavo Petro se refirió a su reciente encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca y aseguró que uno de los aspectos que más le llamaron la atención fue el nivel de desinformación que, según dijo, existe en Washington sobre la realidad actual de Colombia.

En entrevista con Caracol Radio, el mandatario señaló que ese desconocimiento no es un asunto menor y advirtió que la circulación de información errónea puede tener consecuencias graves no solo para el país, sino para el escenario internacional.

De acuerdo con Petro, la desinformación se ha convertido en un factor de riesgo en el contexto global actual y puede derivar en escenarios extremos. “Me sorprendió la desinformación y el peligro que esto representa en un mundo como el que tenemos y frente a lo que pueda acontecer. Es decir, la desinformación puede llevarnos a una tercera guerra mundial y, por eso, hay que reconstruir”, afirmó en diálogo con la emisora.

Petro pide transformación de las Naciones Unidas

El jefe de Estado también se refirió al papel de los organismos multilaterales y sostuvo que, bajo las condiciones actuales, no estarían cumpliendo plenamente su función original. En ese sentido, planteó la necesidad de una transformación profunda.

“Las Naciones Unidas tienen que transformarse en otra cosa si realmente queremos alejarnos del peligro de una tercera guerra mundial, que fue justamente la razón por la que se fundaron, y de lo que pueda ocurrir”, añadió Petro durante la entrevista.

Las declaraciones se producen luego de un encuentro que se dio tras varios meses de tensión en la relación entre ambos gobiernos y en medio de un contexto internacional marcado por conflictos y disputas geopolíticas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.