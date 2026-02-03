El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes 3 de febrero en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en un encuentro que marcó un punto clave luego de más de un año de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

(Lea también: Primera foto de Petro y Trump en la Casa Blanca: hubo apretón de manos y hasta sonrisas)

Sobre las 5:00 p. m., el presidente Petro habló en rueda de prensa sobre la conversación que tuvo con el mandatario estadounidense. Su discurso inició señalando que la reunión terminó con un aire “positiva y optimista”.

No obstante, aseguró que hay “confusión” en algunos temas. A su juicio, por diferencias en la lectura de distintas problemáticas. Petro afirmó: “Podemos ser muy diferentes, pero nos junta la libertad”, indicando que ese fue el punto de partida para discutir temas como la intervención a Venezuela, cuyo objetivo primario, para él, debería ser la reactivación económica.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.