Mientras el presidente Gustavo Petro sostenía su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, en Bogotá comenzó a tomar forma una convocatoria ciudadana en la Plaza de Bolívar, impulsada por sectores que expresaron su respaldo al mandatario en medio de su visita oficial a Estados Unidos.

Durante la mañana, el ambiente en la plaza fue de baja afluencia. Hacia las 10:30 a. m., el lugar lucía con escasa presencia de personas y sin una concentración visible, lo que contrastaba con los llamados previos hechos en redes sociales para acompañar simbólicamente al jefe de Estado durante el encuentro bilateral.

Sin embargo, el panorama empezó a cambiar pasadas las 11:00 de la mañana, cuando grupos más numerosos comenzaron a llegar al centro de la capital. En la plaza se observaron banderas de Colombia, presencia de organizaciones sindicales y algunas banderas de Palestina, una imagen que llamó la atención entre los asistentes y transeúntes.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se refirió a la movilización a través de un mensaje público en el que destacó la llegada paulatina de personas al lugar.

“Comienza a llegar la gente a la Plaza de Bolívar, con la voluntad de apoyar al Presidente y al gobierno en su tarea de defender la soberanía y un relacionamiento internacional respetuoso”, expresó la funcionaria, al señalar que la convocatoria buscaba acompañar simbólicamente la agenda internacional del mandatario.

Comienza a llegar la gente a la Plaza de Bolívar, con la voluntad de apoyar al Presidente y al gobierno en su tarea de defender la soberanía y un relacionamiento internacional respetuoso, fundado en los principios de la paz y la autodeterminación de los pueblos. Esta es un viaje… pic.twitter.com/dlbTFqWY79 — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) February 3, 2026

En la Plaza de Bolívar se va concentrando la gente en un solo sentimiento nacional. Abrazos de afectos por la soberanía nacional y paz.

Fuerza @petrogustavo🇨🇴 #3FALasPlazas pic.twitter.com/bImZHzrcyP — Partido Comunista Colombiano ☭ (@notipaco) February 3, 2026

En el transcurso de la jornada también se instaló una tarima en la Plaza de Bolívar y se registraron algunas presentaciones, aunque hasta el momento no se ha confirmado si voceros del Gobierno Nacional o líderes políticos harán uso de ese espacio. La concentración continuó desarrollándose mientras avanzaba la reunión presidencial en Washington.

