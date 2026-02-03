El martes 3 de febrero de 2026, la Casa Blanca fue el escenario de un singular encuentro entre dos líderes políticos de gran relevancia en el escenario internacional: Donald Trump, presidente estadounidense, y Gustavo Petro, mandatario colombiano. El encuentro, llevado a cabo a puerta cerrada sin acceso para la prensa, produjo grandes expectativas dada la coyuntura de tensiones bilaterales existentes.

Según lo registrado por la página oficial de la Presidencia de la República de Colombia, los mandatarios tuvieron un ‘saludo protocolar en el Salón Este de la Casa Blanca’, el cual fue documentado a través de un par de fotografías publicadas en la misma plataforma digital.

Notablemente, Gustavo Petro llegó al despacho Oval transportado en un vehículo del Servicio Secreto estadounidense, donde se destacaba una bandera de Colombia. Sin embargo, este llegó a la Casa Blanca por una de las puertas del Edificio de Oficinas Ejecutivas, rompiendo el protocolo habitual donde los líderes hacen su entrada por el Pórtico Norte. Este hecho evidencia que, a diferencia de visitas anteriores de alto perfil, la visita de Petro ha sido tratada de una manera peculiarmente discreta.

Lo atípico de la visita va desde que el vehículo ingresó por otra puerta diferente a la usual hasta la ausencia de la guardia de honor militar, que usualmente recibe a los líderes internacionales. Además, otro hecho que resaltó fue la ausencia de Trump en la bienvenida de Petro en el pórtico del Ala Oeste, a diferencia de lo ocurrido en visitas anteriores como la del salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

#AEstaHora se desarrolla la reunión entre el Jefe de Estado @PetroGustavo y el Presidente Donald Trump, en compañía de las delegaciones de Colombia y Estados Unidos. 📍Oficina Oval

📸: Gobierno de Colombia pic.twitter.com/IyKpFwAlSG — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

Ahora, lo atípico de la reunión es que hubo una aparición sorpresa y es la presencia del senador republicano Bernie Moreno, quien estuvo reunido esta semana con Roy Barreras, que es candidato a la Presidencia en Colombia y sería el as bajo la manga de Petro para estas elecciones.

Según lo compartido en las redes sociales de la Presidencia de Colombia, en la reunión participan:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El intérprete del presidente colombiano, Charlie Roberts.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio.

El embajador Daniel García-Peña.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La intérprete del presidente Trump.

del presidente Trump. El secretario de Estado, Marco Rubio.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance.

El senador de la República, Bernie Moreno.

