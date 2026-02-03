Previo a su reunión el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano emitió unas cortas declaraciones en las que aseguró que su familia y él mismo han sufrido por el narcotráfico, reforzando el discurso que ha sostenido en los últimos meses para defender su gestión, cuestionada por la escalada violenta y el desbordamiento del tráfico de drogas.

El presidente Petro posó junto a su hija Andrea Petro, su nieta Mailé, nacida el pasado noviembre en Canadá, y Maira González, esposa de Andrés Petro, uno de sus hijos, asilado en Canadá desde 2021 por amenazas.

Además, en su cuenta de X expresó: “Hoy inicio mi agenda en Washington como jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios. Me acompaña mi familia con su amor antes de ingresar a mi reunión con el presidente Trump”.

Gustavo Petro y Donald Trump se reúnen en Estados Unidos

El presidente Petro inició una visita oficial en Washington, con un objetivo central: recomponer la relación con Estados Unidos, deteriorada tras choques públicos y tensiones diplomáticas durante el último año.

La agenda oficial, según Casa de Nariño, está enfocada en diálogo político, cooperación, soberanía y relación bilateral.

