La Avenida Ejecutiva Oeste, conocida en inglés como West Executive Avenue, es una vía interna ubicada dentro del complejo de la Casa Blanca, entre la residencia presidencial y el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

Aunque en el pasado fue una calle pública, desde hace varias décadas está cerrada al público por razones de seguridad y hoy forma parte del perímetro controlado por el Servicio Secreto.

No es una entrada para turistas ni para actos abiertos, sino un espacio reservado exclusivamente para el movimiento interno de personal autorizado, funcionarios de alto nivel y operaciones logísticas relacionadas con el funcionamiento diario del poder ejecutivo de Estados Unidos.

Esta avenida no es la vía más importante de la Casa Blanca en términos simbólicos o políticos, detalla la cadena estadounidense NPR.

Ese papel lo cumple Pennsylvania Avenue, que es la fachada principal, el punto más reconocido del complejo y el escenario de eventos oficiales, ceremonias, manifestaciones y momentos históricos, añade ese medio.

En contraste, la Avenida Ejecutiva Oeste cumple un rol funcional y operativo, enfocado en la seguridad, la discreción y la eficiencia, sin exposición pública ni valor ceremonial.

Cuando un jefe de Estado ingresa por la Avenida Ejecutiva Oeste, no se trata de un honor especial ni de un gesto protocolario, sino de una señal de manejo reservado.

Ese tipo de acceso suele indicar reuniones sensibles, agendas privadas o la necesidad de minimizar la visibilidad pública. En diplomacia, este tipo de entrada comunica que lo importante no es el acto público, sino el contenido de las conversaciones que ocurren dentro de la Casa Blanca.

Cuál es el regalo que Petro le llevó a Melania Trump

Durante su visita oficial a Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llevó a la Casa Blanca un mensaje de identidad cultural, sostenibilidad y respeto por las tradiciones ancestrales del país.

Como parte de los obsequios preparados para el encuentro con el presidente Donald Trump el 3 de febrero, Petro entregó a la primera dama, Melania Trump, un vestido artesanal elaborado por una comunidad indígena del departamento de Nariño.

La prenda fue confeccionada por Hajsú Etnomoda, una iniciativa liderada por Flor Imbacuán Pantoja, mujer indígena de la etnia de los Pastos. El vestido es una pieza única que combina materiales naturales como lana de oveja, seda, algodón, bambú, lino, cashmere y alpaca.

Fue tejido en guanga, un telar ancestral andino que representa la identidad cultural y el saber milenario de esta comunidad. Flor Imbacuán explicó que el diseño fue realizado con especial cuidado, teniendo en cuenta el estilo selectivo de la primera dama estadounidense, y destacó el orgullo de entregar una prenda hecha desde el corazón y desde la tierra que habitan.

La marca, ubicada en el resguardo indígena de Carlosama, cuenta con el apoyo de Artesanías de Colombia S.A. BIC y trabaja por la preservación de los conocimientos ancestrales, el empoderamiento comunitario y el respeto por la naturaleza.

Con este gesto, Petro no solo entregó un regalo simbólico, sino que proyectó al escenario internacional la diversidad cultural de Colombia y reforzó su mensaje de protección del patrimonio y cooperación bilateral con Estados Unidos.

La 'pasión' de Gustavo Petro

