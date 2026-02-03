Donald Trump recibió este martes 3 de febrero al presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca, en un encuentro que marca un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

La reunión se produjo luego de un año atravesado por desencuentros diplomáticos y fuertes señalamientos desde Washington, donde en varias ocasiones se ha cuestionado al mandatario colombiano por su estrategia frente al narcotráfico.

Precisamente, la política antidrogas fue el tema central del encuentro privado entre ambos líderes.

La Presidencia de Colombia difundió las primeras imágenes del saludo protocolario entre los mandatarios en la Casa Blanca, instantes previos a la reunión a puerta cerrada. Petro llegó acompañado de su familia, su nuera, su nieta y otros miembros cercanos de su círculo personal.

¿Qué significado tiene la corbata amarilla que lució Gustavo Petro en la Casa Blanca?

El jefe de Estado colombiano pasó la noche en la residencia de la embajada de Colombia y, en un video compartido en redes, se le vio descender las escaleras del recinto diplomático, saludar a varios funcionarios y aparecer con una imagen poco habitual en él: gabán negro, traje sobrio y una llamativa corbata dorada.

Hoy inicio mi agenda en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios. Me acompaña mi… pic.twitter.com/2r9j4Omo8P — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

El detalle de la corbata no pasó desapercibido y despertó interpretaciones tanto en Colombia como en círculos internacionales. El amarillo, tono cercano al dorado, es un color tradicional en la indumentaria política de algunos países, como Inglaterra, y suele asociarse con aplomo, seguridad, luminosidad y vitalidad.

En el lenguaje de la imagen pública, una corbata amarilla puede transmitir cercanía y accesibilidad, al tratarse de un color vibrante que evoca el sol y la energía.

De acuerdo con Eve Roth Lindsay, asesora de imagen con sede en Hong Kong, este tono “puede mostrar optimismo y una actitud positiva ante la vida”, un mensaje que resulta especialmente relevante en un contexto diplomático marcado por tensiones previas.

Sin embargo, los expertos también advierten que el uso del color en escenarios internacionales no está exento de riesgos culturales. En India, por ejemplo, una corbata amarilla puede identificar a una persona como comerciante, mientras que en China una corbata blanca está asociada al duelo. De ahí la importancia de conocer el contexto y los símbolos implícitos en cada cultura.

En el caso de Gustavo Petro, el amarillo parece ir más allá de una simple elección estética. A lo largo de sus discursos, el presidente ha recurrido con frecuencia a referencias literarias y simbólicas propias del realismo mágico latinoamericano. En particular, ha citado en varias ocasiones de sus discursos a Cien años de soledad, la obra cumbre de Gabriel García Márquez, y uno de sus símbolos más reconocibles: las mariposas amarillas.

En la novela, las mariposas amarillas representan el amor prohibido entre Mauricio Babilonia y Renata Remedios, pero también se han interpretado como un emblema de esperanza, persistencia y memoria.

La 'pasión' de Gustavo Petro

