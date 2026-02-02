Más que un concierto, “Conectando Corazones” es un movimiento de transformación que ha unido a Colombia en una experiencia de sanidad, esperanza y restauración de hogares.

Tras haber marcado hitos históricos en la industria del entretenimiento con propósito, como el inolvidable lleno total de 40,000 personas en el Estadio El Campín de Bogotá y jornadas multitudinarias en ciudades como Cali en el Estadio Pascual Guerrero con 18 mil personas, y Barranquilla en la Explanada de eventos Puerta de Oro con 8 mil personas, regresa el movimiento Conectando Corazones 2026.

Una Cita con el Creador: Medellín y Bogotá

Este 2026, la conexión espiritual alcanzará dimensiones extraordinarias en dos fechas diseñadas para marcar un antes y un después en el corazón de los asistentes:

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.