Más que un concierto, “Conectando Corazones” es un movimiento de transformación que ha unido a Colombia en una experiencia de sanidad, esperanza y restauración de hogares.
Tras haber marcado hitos históricos en la industria del entretenimiento con propósito, como el inolvidable lleno total de 40,000 personas en el Estadio El Campín de Bogotá y jornadas multitudinarias en ciudades como Cali en el Estadio Pascual Guerrero con 18 mil personas, y Barranquilla en la Explanada de eventos Puerta de Oro con 8 mil personas, regresa el movimiento Conectando Corazones 2026.
Una Cita con el Creador: Medellín y Bogotá
Este 2026, la conexión espiritual alcanzará dimensiones extraordinarias en dos fechas diseñadas para marcar un antes y un después en el corazón de los asistentes:
- Medellín: 17 de abril – Estadio Atanasio Girardot.
- Bogotá: 18 de abril – Parque Simón Bolívar.Conectando Corazones es la respuesta a la profunda necesidad de sanidad interior que vive nuestra sociedad, pensando en la bendición de toda la familia, por ello la edad mínima de ingreso es desde los 6 años.
El escenario reunirá a los adoradores más influyentes del mundo, uniendo voces en una sola fe:
- Alex Campos : El anfitrión y voz de gratitud de nuestra tierra colombiana.
- Tercer Cielo: Por primera vez en este gran formato en Bogotá, trayendo un mensaje de amor y restauración familiar.
- Barak: Elevando una atmósfera de poder donde lo sobrenatural se hace presente.
- Redimi2 : Con la fuerza de la palabra que transforma el corazón de las nuevas generaciones.
- Funky : Trayendo esperanza y testimonios de vida que impactan profundamente.
- Miel San Marcos: Guiando a la multitud en una alabanza de júbilo y victoria absoluta.
- Christine D’Clario: Liderando un encuentro íntimo con el Padre, donde la adoración profunda desata sanidad y libertad sobre cada alma.
Producción Impecable de Talla MundialEste es un evento de Juan Velásquez Entretenimiento , lo que garantiza una producción impecable, un despliegue técnico de primer nivel, luces de alta generación, sonido y pantallas de última tecnología, asegurando que cada asistente viva una experiencia de excelencia en cada detalle.
¿Por qué Conectando Corazones es diferente? Lo que hace único a este encuentro no son solo sus sino los miles de testimonios que han quedado grabados en la historia de sus ediciones anteriores. Conectando Corazones ha sido el escenario de milagros cotidianos: desde reconciliaciones familiares y compromisos matrimoniales frente al altar de la música, hasta personas que han encontrado un nuevo sentido de vida y un regreso genuino a la fe. No es solo asistir a un evento, es ser parte de una atmósfera donde lo imposible sucede.Lee También
Este 17 y 18 de abril , el cielo se abrirá sobre Medellín y Bogotá. Porque cuando los corazones se conectan en un solo clamor, las promesas de Dios se manifiestan en cada vida.
- Ya puedes comprar tus entradas en www.lataquilla.com.co ó por WhatsApp 3013333333, Medellín está con el 30% y Bogotá está con el 40%
