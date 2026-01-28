A menos de una semana para la esperada y tensa reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, programada para el 3 de febrero en la Casa Blanca, el panorama entre los dos líderes se muestra complicado. Como reporta Blu Radio, las espadas se muestran en alto y se prevé un encuentro de “máxima tensión”.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Petro, Trump mantiene “secuestrado” al dictador venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos, lo cual ha desatado una serie de críticas públicas de parte del presidente colombiano. No obstante, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de Colombia y diversos funcionarios del Gobierno le han recomendado a Petro moderar su discurso y centrarse en canales diplomáticos formales.

Dichas declaraciones del presidente las dio durante el anuncio del Hospital San Juan de Dios, en las que habló de whisky, de amor y hasta se refirió a Jesús y María Magdalena, lo que desató fuerte críticas en su contra, al asegurar que el líder de la Iglesia Católica fue producto de relaciones íntimas entre María y José.

“Yo creo que Jesús hizo el amor, quizá con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podría existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento”, sostuvo el jefe de Estado ante los asistentes.

Lee También

Al respecto, el padre Linero, reconocido exsacerdote, habló en Blu Radio y se refirió a las declaraciones del presidente, mostrando su sorpresa por lo que dijo sin ninguna prueba: “Con todo el respeto que tengo por el presidente, tengo que decir que no sé de dónde sacó eso, eso tiene que ser la lectura del Código Da Vinci, porque no hay ningún texto que haga esa afirmación. Hay un texto nógstico que se llevama el evangelio de Felipe que no dice que hicieron sexo, dice que se dieron un beso, es un invento”.

Finalmente, Linero respondió sobre la afirmación de Petro, quien dijo que a Jesús no se le debe decir Cristo: “Es una total imprecisión, claro que el nombre Cristo es un título, que significa ungido y es la traducción de mesías. Lo que hace es una interpretación particular de él”.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.