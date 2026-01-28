La comparecencia del Gobierno Nacional para anunciar un nuevo endurecimiento comercial frente a Ecuador dejó un detalle que no pasó desapercibido. Durante la rueda de prensa del martes 27 de enero, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, apareció en silla de ruedas, un hecho que desató comentarios y preguntas en redes sociales.

En ese escenario, Colombia confirmó que alista un nuevo decreto para imponer aranceles del 30 % a más productos provenientes de Ecuador, medida que se sumaría a los 23 bienes que ya están gravados, en respuesta a la reciente coyuntura comercial entre ambos países.

La ministra Morales participó en la declaración oficial junto a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y la viceministra de Energía, Karen Schutt. Sin embargo, la atención de parte de la opinión pública se centró en su condición física, ya que el Gobierno Nacional no había informado previamente sobre algún problema de salud.

Qué le pasó a la ministra de Comercio

Tras los comentarios surgidos en la red social X, la propia ministra respondió directamente a un usuario y aclaró la situación. Según explicó, su movilidad reducida se debe a un espasmo muscular severo.

“Fue un espasmo muscular severo, pero ya estoy en proceso de recuperación. Paso a paso y con buen ánimo. No podemos parar, vamos adelante”, escribió Morales, agradeciendo además el mensaje recibido.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento adicional por parte del Gobierno sobre su estado de salud, más allá de la explicación entregada por la ministra a través de redes sociales.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.