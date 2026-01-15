Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la jefa de esa cartera, Diana Morales, hizo una invitación a todos los colombianos para unirse a la campaña “Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza”.

Con esta iniciativa, la entidad gubernamental busca cambiar el paradigma que tienen los colombianos al momento de ver su país como un destino turístico, e invitarlos a mirar más allá para interesarse en conocer los territorios, sus comunidades y las culturas que los habitan.

El énfasis está en destinos no convencionales, con diferenciales naturales y culturales que amplían la noción tradicional de turismo, lo que lleva a que la narrativa ya no se trate exclusivamente de viajar, sino de comprender y valorar la diversidad en un sentido amplio: natural, cultural y humano.

Durante el lanzamiento de la campaña, Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, expuso algunos datos sobre el aumento de visitantes que llegan cada año a Colombia y afirmó que, entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, más de 21 millones de extranjeros visitaron el país, lo que representa un incremento del 138 % frente al mismo periodo del gobierno anterior.

Asimismo, Morales aseguró que para 2026 se estima la llegada de 7,5 millones de visitantes no residentes al país, una meta que, según las proyecciones actuales, se cumplirá.

“Trabajamos por un turismo para los territorios, un turismo que escucha y respeta, que se construye con las comunidades y las dignifica. Un turismo que llega a las regiones”, expresó la ministra.

Por otro lado, también se abordó el caso de algunos territorios que, tras verse afectados por la violencia, han tenido la oportunidad de renacer como destinos turísticos luego de los Acuerdos de Paz. Como ejemplo, Carlos Ariel García, director de Caguán Expeditions, compartió su proyecto, el cual nació para resignificar su territorio: “El Caquetá es el ave fénix del turismo. Creemos que el encuentro de personas es donde ocurre la reconciliación”.

El crecimiento del sector ha ido de la mano con la recuperación de la conectividad aérea, pues entre enero y octubre de 2025 se movilizaron más de 46 millones de pasajeros en vuelos regulares, una cifra que equivale al 82 % del récord histórico, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La inversión pública ha sido otro pilar del avance del sector, con más de 1,2 billones de pesos destinados a 674 municipios durante el actual gobierno, lo que equivale al 60 % del territorio nacional, según el ministerio. Estos recursos han fortalecido la infraestructura, la competitividad y la promoción, con énfasis en regiones priorizadas y municipios PDET y Zomac.

Finalmente, el número de prestadores de servicios turísticos llegó a 121.000 en noviembre de 2025, un récord frente a los 82.000 registrados en 2022, lo que refleja una mayor confianza empresarial, señaló la entidad. Este panorama consolida al turismo como una política pública con impacto social, territorial y económico en Colombia.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).