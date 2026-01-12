author
Con la llegada de enero de 2026, varios viajeros colombianos podrán sacarle brillo al pasaporte sin desajustar el presupuesto, pues hay destinos internacionales cercanos que ofrecen tiquetes por menos de 1’000.000 de pesos y tiempos de vuelo de alrededor de tres horas desde Bogotá, de acuerdo con búsquedas recientes de precios:

  • Ciudad de Guatemala (Guatemala): con un precio de referencia de 730.000 pesos, fechas como del 21 al 28 de enero y un tiempo estimado de vuelo de 3 horas y 20 minutos;
  • La Habana (Cuba): con tarifas cercanas a 830.000 pesos, viajes entre el 31 de enero y el 7 de febrero y un trayecto aéreo aproximado de 3 horas y 30 minutos;
  • Santo Domingo (República Dominicana): con precios alrededor de 945.000 pesos, fechas del 19 al 27 de enero y un vuelo de unas 3 horas, opciones que se perfilan como alternativas viables para una escapada internacional corta a comienzos de año sin superar el 1’000.000 de pesos.
Pasaporte / Getty
¿Qué hacer en Guatemala como turista?

Guatemala se consolida como una alternativa atractiva para quienes buscan un primer viaje internacional corto desde Colombia, gracias a su cercanía, conectividad y diversidad cultural. La Ciudad de Guatemala ofrece una base práctica para el turismo, con museos, zonas históricas y acceso a mercados tradicionales. Entre los puntos recomendados están

  • El mercado central, espacio frecuentado por visitantes interesados en artesanías locales, textiles y gastronomía típica.
  • La Antigua Guatemala, considerada una de las ciudades coloniales más importantes de Centroamérica. Sus calles empedradas, iglesias y monumentos históricos permiten recorrer a pie una amplia oferta cultural, complementada con restaurantes, alojamientos y actividades guiadas orientadas al turismo patrimonial que fortalecen la experiencia del visitante y facilitan recorridos organizados durante todo el año, con opciones para distintos presupuestos.
  • El Volcán de Pacaya es una opción popular por sus caminatas cortas y vistas panorámicas, accesibles desde la capital. Las excursiones suelen incluir guías locales y recomendaciones de seguridad para observar formaciones volcánicas activas.
  • Tikal, complejo arqueológico maya ubicado en el norte, al que se llega mediante conexión aérea interna. El sitio reúne templos, plazas y estructuras monumentales que permiten conocer la historia prehispánica de la región.

¿Qué hacer en La Habana (Cuba)?

La Habana, capital de Cuba, concentra algunos de los principales atractivos turísticos del Caribe, combinando historia, cultura y espacios al aire libre.

  • La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde se conservan fortalezas, plazas y casonas coloniales que han sido restauradas en los últimos años. En esta zona se encuentran lugares como la Plaza de Armas, la Catedral de La Habana y el Castillo de la Real Fuerza, que permiten conocer el pasado colonial de la isla a través de su arquitectura y museos.
  • El Malecón, un extenso paseo marítimo que bordea la ciudad y conecta varios barrios.
  • El Vedado, los visitantes pueden acceder a una oferta cultural marcada por teatros, cines y cafés tradicionales.
  • Las Playas del Este representan una alternativa cercana, ubicadas a pocos kilómetros del centro, con acceso por transporte público y servicios turísticos básicos.

¿Qué hacer en Santo Domingo (República Dominicana)?

Santo Domingo, capital de la República Dominicana, ofrece una combinación de historia, cultura y entretenimiento que la convierten en un destino atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

  • La Zona Colonial, considerada la primera ciudad fundada por europeos en América. Allí se encuentran la Catedral Primada de América, museos, plazas y edificaciones históricas que permiten conocer el origen colonial del continente y recorrer espacios declarados Patrimonio de la Humanidad.

  • El Malecón de Santo Domingo, una avenida costera con restaurantes, hoteles y vista directa al mar Caribe, frecuentada tanto por turistas como por locales.
  • Punta Cana, uno de los destinos turísticos más reconocidos del Caribe por sus playas y complejos hoteleros.
  • El Faro a Colón, uno de los monumentos más visitados.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).

