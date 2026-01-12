Guatemala se consolida como una alternativa atractiva para quienes buscan un primer viaje internacional corto desde Colombia, gracias a su cercanía, conectividad y diversidad cultural. La Ciudad de Guatemala ofrece una base práctica para el turismo, con museos, zonas históricas y acceso a mercados tradicionales. Entre los puntos recomendados están

El mercado central, espacio frecuentado por visitantes interesados en artesanías locales, textiles y gastronomía típica.

La Antigua Guatemala, considerada una de las ciudades coloniales más importantes de Centroamérica. Sus calles empedradas, iglesias y monumentos históricos permiten recorrer a pie una amplia oferta cultural, complementada con restaurantes, alojamientos y actividades guiadas orientadas al turismo patrimonial que fortalecen la experiencia del visitante y facilitan recorridos organizados durante todo el año, con opciones para distintos presupuestos.

El Volcán de Pacaya es una opción popular por sus caminatas cortas y vistas panorámicas, accesibles desde la capital. Las excursiones suelen incluir guías locales y recomendaciones de seguridad para observar formaciones volcánicas activas.

Tikal, complejo arqueológico maya ubicado en el norte, al que se llega mediante conexión aérea interna. El sitio reúne templos, plazas y estructuras monumentales que permiten conocer la historia prehispánica de la región.

¿Qué hacer en La Habana (Cuba)?

La Habana, capital de Cuba, concentra algunos de los principales atractivos turísticos del Caribe, combinando historia, cultura y espacios al aire libre.

La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde se conservan fortalezas, plazas y casonas coloniales que han sido restauradas en los últimos años. En esta zona se encuentran lugares como la Plaza de Armas, la Catedral de La Habana y el Castillo de la Real Fuerza, que permiten conocer el pasado colonial de la isla a través de su arquitectura y museos.

El Malecón, un extenso paseo marítimo que bordea la ciudad y conecta varios barrios.

El Vedado, los visitantes pueden acceder a una oferta cultural marcada por teatros, cines y cafés tradicionales.

Las Playas del Este representan una alternativa cercana, ubicadas a pocos kilómetros del centro, con acceso por transporte público y servicios turísticos básicos.

¿Qué hacer en Santo Domingo (República Dominicana)?

Santo Domingo, capital de la República Dominicana, ofrece una combinación de historia, cultura y entretenimiento que la convierten en un destino atractivo para visitantes nacionales y extranjeros.

La Zona Colonial, considerada la primera ciudad fundada por europeos en América. Allí se encuentran la Catedral Primada de América, museos, plazas y edificaciones históricas que permiten conocer el origen colonial del continente y recorrer espacios declarados Patrimonio de la Humanidad.

