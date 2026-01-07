Muy lejos de todo el escándalo internacional por Venezuela, hay lugares que ayudan a una longevidad con un diario vivir destacado, al punto que desde Colombia hay uno a la mano.

La ciencia ha confirmado recientemente la existencia de regiones específicas en el planeta donde las personas no solo viven más años, sino que lo hacen con una calidad de vida excepcional. Estas áreas son conocidas como “zonas azules”, un término que identifica a poblaciones con una concentración inusual de centenarios.

El reciente estudio publicado el 17 de diciembre del 2025 en la revista The Gerontologist en el artículo ‘The validity of blue zones demography: a response to critiques’ y replicado por News Medical Life Cience, refuta críticas sobre las llamadas “zonas azules” al otorgar una respuesta científica completa basada en la investigación de Steven N. Austad, PhD, y Giovanni M. Pes, MD.

Las zonas azules, conformadas por territorios del mundo en los cuales se encuentra una alta concentración de personas que llevan una vida longeva y saludable, han sido blancos de escepticismo en los últimos años.

Los datos demográficos de estos lugares han sido validados bajo estándares científicos rigurosos, superando incluso las dudas de algunos críticos. La información destaca que estas regiones no basan sus registros en simples declaraciones, sino en una verificación minuciosa de documentos históricos.

“Las afirmaciones extraordinarias sobre la longevidad exigen pruebas extraordinarias”, afirmó Steven N. Austad, uno de los autores del trabajo. “Lo que demostramos en este artículo es que las zonas azules originales cumplen, e incluso superan, los estrictos criterios de validación que se utilizan en todo el mundo para confirmar la longevidad excepcional en los seres humanos”.

Las cinco zonas azules originales son la isla de Cerdeña en Italia (donde hasta pagan para vivir allá), Okinawa en Japón, la península de Nicoya en Costa Rica, la isla de Icaria en Grecia y la comunidad de Loma Linda en California. En estos puntos geográficos, la longevidad extrema es una realidad verificable que ha resistido el paso del tiempo y los cambios demográficos.

La clave de este fenómeno parece radicar en una combinación de factores que van más allá de la genética. Los investigadores señalan que el estilo de vida es determinante, pues cerca del setenta por ciento de la longevidad depende de hábitos diarios y del entorno.

En estas regiones, la actividad física no se ejecuta en gimnasios, sino que está integrada de forma natural en la cotidianidad, como caminar por terrenos montañosos o dedicarse a la jardinería.

La alimentación es otro pilar fundamental compartido por estos paraísos de salud. La mayoría de estas comunidades basan su dieta en el consumo de plantas, legumbres, granos integrales y frutos secos, con una ingesta mínima de carnes rojas o alimentos procesados.

En lugares como Okinawa, existe la práctica de comer solo hasta sentirse satisfechos en un ochenta por ciento, lo que previene el sobrepeso y las enfermedades metabólicas relacionadas con la vejez.

Además de la nutrición, el sentido de comunidad y la conexión social juegan un papel vital. En las zonas azules, los ancianos son miembros valorados y respetados de la sociedad, lo que reduce el estrés y la soledad. Tener un propósito de vida claro, conocido en Japón como ‘ikigai’ y en Costa Rica, como “plan de vida”, otorga a las personas una razón para levantarse cada mañana, fortaleciendo su salud mental y emocional a largo plazo.

De hecho, este último es relativamente cercano a Colombia en medio del contexto internacional del resto de opciones presentadas.

¿Cómo llegar a la península de Nicoya en Costa Rica desde Colombia?

Para llegar a la Península de Nicoya en Costa Rica desde Colombia, existen varias opciones:

Vuelo desde Colombia a Costa Rica: el primer paso es tomar un vuelo internacional desde las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, o Cali hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, la capital de Costa Rica. El vuelo suele durar entre 3 y 4 horas dependiendo de la ciudad de salida. Traslado a la Península de Nicoya: Desde San José, se continuar hacia la Península de Nicoya. Desde la terminal de buses de San José, puedes tomar un autobús hacia Puntarenas (aproximadamente 1.5 horas de viaje), y luego tomar un ferry hacia Paquera, en la Península de Nicoya. El ferry cruza el Golfo de Nicoya y el viaje dura unos 70 minutos. También es posible rentar un coche en San José y dirigirte por carretera hacia Puntarenas y tomar el ferry hacia Paquera. La distancia total es de aproximadamente 4-5 horas. Explorar la Península: desde Paquera, se puede tomar un autobús o conducir hacia diferentes destinos en la Península de Nicoya, como Santa Teresa, Montezuma, o Nosara, que son populares por sus playas y paisajes naturales.

