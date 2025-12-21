La piscina más grande de Colombia está ubicada en Cartagena (3.2 hectáreas) y ha sido comparada con una playa del Caribe por sus dimensiones y características. Se trata de Baía Kristal, un proyecto inmobiliario que incorpora una Crystal Lagoon de gran tamaño, rodeada de playas de arena blanca y muy cerca del mar, lo que la convierte en una de las principales apuestas urbanísticas y turísticas del país.

Sigue a PULZO en Discover

El desarrollo está situado en la capital de Bolívar y combina apartamentos residenciales con acceso directo a la laguna artificial, diseñada para ofrecer una experiencia similar a la de una playa natural. La tecnología utilizada permite mantener el agua en condiciones óptimas para el uso recreativo, con un sistema que busca eficiencia en consumo y calidad, replicando el color y la transparencia del agua caribeña.

Baía Kristal es liderado por la compañía cartagenera AED, responsable de introducir en Colombia el concepto Crystal Lagoons, una tecnología patentada que se estrenó en el país en 2023. Este sistema ha sido implementado en diferentes partes del mundo y se caracteriza por su capacidad de crear grandes cuerpos de agua cristalina en entornos urbanos.

Lee También

Con este proyecto, Cartagena suma una infraestructura que integra vivienda, recreación y diseño innovador, consolidándose como uno de los primeros desarrollos en Colombia en adoptar este tipo de tecnología, que apunta a transformar la forma en la que se conciben los espacios residenciales y turísticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Baía Kristal Cartagena (@baiakristal)

¿A cuánto está Baía Kristal de las playas de Manzanillo del Mar?

Baía Kristal se encuentra a una distancia aproximada de cinco minutos en carro de las playas de Manzanillo del Mar, uno de los sectores costeros más conocidos en la zona norte de Cartagena. Esta cercanía permite un acceso rápido al mar para quienes se movilizan desde este proyecto hacia el área turística y residencial del sector.

(Vea también: ¿Dónde comprar buñuelos de colores? Son ‘frutos de Navidad’ rojos y verdes y están en cosecha)

Adicionalmente, Baía Kristal está ubicada a unos 10 minutos del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, lo que representa una conexión ágil con uno de los principales puntos de entrada aérea a la ciudad. La localización facilita el desplazamiento tanto para visitantes como para residentes que requieren movilidad constante hacia otras zonas de Cartagena.

¿Cómo entrar a Baía Kristal?

Baía Kristal es un complejo residencial ubicado en Cartagena al que no se puede acceder de manera libre, ya que no se trata de una playa pública. Para ingresar, es obligatorio contar con una reserva en uno de los apartamentos o alojamientos que hacen parte del proyecto, los cuales suelen ofrecerse a través de plataformas como Airbnb o Booking, o mediante contacto directo con el anfitrión o la página oficial del complejo.

El acceso al lugar se hace únicamente con transporte privado, como taxi o vehículo particular, hasta la ubicación del complejo. Una vez allí, el ingreso está condicionado a la confirmación de la reserva, que es verificada por la administración, lo que limita la entrada exclusivamente a huéspedes autorizados.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).