El buñuelo es uno de los productos más representativos de la temporada decembrina en Colombia y, aunque conserva su receta tradicional, también ha dado paso a nuevas presentaciones. En varias panaderías del sur de Cali, este alimento típico se comercializa ahora en colores rojo y verde, tonos asociados a la Navidad, sin que se alteren los ingredientes base ni el método de preparación con el que se elabora habitualmente.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con comerciantes del sector, los buñuelos de colores se preparan con la misma mezcla de almidón, queso y otros componentes tradicionales. La diferencia está en la adición de colorantes alimentarios, aptos para el consumo, que se incorporan durante el proceso de amasado. El sabor y la textura se mantienen, mientras que el aspecto visual busca llamar la atención de los compradores durante las celebraciones de fin de año.

Estos productos se pueden encontrar principalmente en panaderías de barrios del sur de Cali como SuperPan, donde se ofrecen por tiempo limitado, aprovechando la alta demanda de alimentos típicos en diciembre. Los vendedores señalan que esta presentación se suma a la oferta navideña junto a natillas, hojuelas y buñuelos tradicionales, convirtiéndose en una alternativa que conserva la esencia del plato, pero con una imagen distinta para la temporada. Incluso, varias personas le hacen fila para probarlos.

Lee También

En lo que concierne a los precios, no se confirma el precio, pero se presume que deben tener un costo de entre 3.000 a 5.000 pesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias Caracol (@noticiascaracol)

¿Cómo se hacen los buñuelos de colores?

Los buñuelos de colores se han convertido en una alternativa llamativa para innovar en la cocina tradicional colombiana, especialmente en temporadas festivas. De acuerdo con el portal especializado Recetas Gratis, es posible lograr buñuelos bien cocidos por dentro y con tonos verdes y rojos intensos, usando colorantes alimentarios sin alterar su textura ni sabor.

La preparación inicia con la trituración del queso, que debe quedar casi como un puré o lo suficientemente fino para espolvorearse con facilidad. Luego, en un recipiente amplio, se mezcla el queso molido con la maicena o fécula de maíz, el azúcar, el polvo para hornear y el almidón de yuca. En este punto, se pueden dividir los ingredientes en dos porciones y añadir colorante verde a una y rojo a la otra, para obtener los tonos deseados.

Una vez integrados los ingredientes secos, se agregan los huevos y se amasa con las manos limpias hasta obtener una masa suave y manejable. Si la mezcla resulta muy seca, se puede incorporar hasta un cuarto de taza de agua. Tras alcanzar la consistencia adecuada, se recomienda dejar reposar la masa por un máximo de 30 minutos antes de formar bolitas de aproximadamente 100 gramos cada una.

(Vea también: Deléitate con la Navidad colombiana: 9 recetas fáciles para compartir y celebrar en familia)

Mientras se forman los buñuelos, el aceite debe calentarse a fuego medio, evitando que se queme. Cuando esté en su punto, se introducen las bolitas y se dejan freír durante unos 10 minutos. No es necesario voltearlas, ya que se cocinan de manera uniforme por sí solas. Al retirarlas, se pueden colocar sobre papel de cocina para absorber el exceso de grasa.

Recetas Gratis advierte que un aceite demasiado caliente puede afectar la consistencia final del buñuelo y que, como en cualquier preparación, se deben tener en cuenta posibles alergias a los ingredientes utilizados. Finalmente, los buñuelos de colores pueden servirse solos o acompañados de la bebida preferida, como una opción visualmente atractiva para compartir en reuniones y celebraciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.